Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum

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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı ve müzisyen Kalben emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şarkıcı Kalben'in emniyetteki ifadesinde "İçiciyim ben, satmıyorum" dediği öğrenildi.

08.05.2024 16:42
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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben "İçiciyim ben" diyerek kendini savundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, "Kalben Sağdıç" olarak bilinen müzisyenin evine baskın gerçekleştirdi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum

15 GRAM "SKUNK" ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen ikamette yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi. Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum

"İÇİCİYİM BEN, SATMIYORUM"

Şarkıcı Kalben Sağdıç'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kalben'in ifadesinde, "İçiciyim ben, satmıyorum" dediği öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben\'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: para bitince bir sen kalırsın her gün verirsin yinede yetiştiremezsin gel yol yakınken dön 6 5 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Sayın Karahanlı cabalarınızı takdir ediyor 7 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: zaten 15 gramı satıyorsan şaşılırdı. 5 2 Yanıtla
  • Rıdvan Coşgun: Sanatçıysa uyuşturucu kullanan kişi topluma kötü davranışını yansıtmış oldu. Dilerim tedavi olur, kurtulur ve topluma faydalı / olumlu davranışlarını sergiler ... 4 2 Yanıtla
  • Murat Çoker: adam 100 donum tarla yakalatıyor iciciyim diyor cok normal allah düsürmesin kimseyi bu işlere herkezin evladını korusun inşallah 4 0 Yanıtla

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