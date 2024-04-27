İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor

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İYİ Parti, bugün Akşener sonrası yeni liderini seçmek için sandık başına gidiyor. 4 adayın yarıştığı olağanüstü kurultaya seyirci alınmayacak. Kulislere göre, ilk turda hiçbir adayın gerekli çoğunluğa ulaşması beklenmiyor. Akşener'in desteklediği Dervişoğlu ile Koray Aydın arasında geçmesi beklenen genel başkanlık yarışında, ilk turda sonuç alınamazsa, ikinci turda en fazla oy alan iki aday yarışacak.

27.04.2024 08:23  Güncelleme: 09:10
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye geneli yüzde 3.76 oy alarak 6'ncı parti konumuna gerileyen İYİ Parti'deki 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yeni genel başkan delegeler tarafından belirlenecek. Meral Akşener'in veda konuşması yapacağı öğrenilirken, genel başkanlık için yarışan Koray Aydın Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışacak.

DELEGELERİN YÜZDE 5'İNİN İMZASI GEREKİYOR

Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenecek olan kongrede Genel Başkanlık için partinin Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Günay Kodaz adaylıklarını açıkladı. Parti tüzüğüne göre genel başkanlık adaylığı için delegelerin yüzde 5'inin imzasını almak gerekiyor. Aydın, Dervişoğlu, Akalın'ın bu yeterli imzaya ulaşabileceği ifade ediliyor.

KONGREYE SEYİRCİ ALINMAYACAK

Adaylar arasındaki rekabetin ve tartışmaların yüksek seyrettiği kongreye dışarıdan katılımcı alınmayacak. Kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı salona giremeyecek. Tepki çeken bu kararı Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun "Salonun fiziki şartları nedeniyle katılımcı kısıtlaması getirildi" sözleriyle savundu.

İYİ Parti'den Şubat 2024'te istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili kongrelerde seyirci hakimiyetinin oylamalarda önemli etkide olduğunu söyleyerek, bu seyirci kararının Koray Aydın ve Tolga Akalın'ın salona daha çok hâkim olacağı düşüncesiyle Dervişoğlu lehine alınmış olabileceğini belirtiyor. Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Seyircisiz kongre yapmanın elbette tek bir gerekçesi var. Bunun farkındayız. Milletimizle kurduğumuz gönül köprüleri birilerini rahatsız etmiş görünüyor" ifadelerini kullandı. Akalın alınan karara tepki göstererek, kongrenin "sönük hale getirilmeye çalışıldığını" ileri sürdü.

İYİ Parti Kurultayı'nda sürpriz teklif iddiası: Aydın ve Dervişoğlu, Akalın'a teşkilat başkanlığı teklif edecek

SEÇİM SONUCUNU BELİRLEMESİ BEKLENEN AKALIN'A TEKLİF

Kurultayın divan başkanlığını Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin'in yapması bekleniyor. 1300 delege, oylarıyla İYİ Parti'nin yeni liderini seçecek. Cumhuriyet'in haberine göre; İYİ Parti kaynakları, seçimin 3'ncü tura kalacağını öngörüyor. Adaylardan Tolga Akalın'ın beklenenden yüksek oy alacağı iddia edilirken 2'nci turda Akalın'ın seçimin sonucunu belirleyici bir rol oynayabileceği yorumları yapılıyor. Aydın ve Dervişoğlu'nun 2'nci tur olasılığı nedeniyle Akalın'la dirsek teması kurduğu ve adayların Akalın'a teşkilat başkanlığı teklif etmesi bekleniyor.

İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor

AKŞENER'DEN VEDA KONUŞMASI

Ayrıca, Akşener'in kurultayda duygusal bir veda konuşması yapacağı da konuşulanlar arasında. Pek çok İYİ Partili de Akşener'in geri dönebileceğini, dönmese de partide etkinliğini sürdüreceğini öne sürüyor. Akşener'in desteklediği iddia edilen Dervişoğlu'nun seçilmesi durumunda Akşener'in "Gölge adaylığı"nın gündeme geleceği de konuşuluyor.



İYİ Parti\'de kurultay günü: Akşener\'in koltuğu için 4 aday yarışıyor

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Son Dakika Politika İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa AKTAŞ: Koray Aydın olmamalı 8 6 Yanıtla
  • ferhat eser: Artık kasabı caycısı minibüscüsüde aday oluyor halktan adamlar lazım halka tepeden bakanlar değil erken seçim için çalışın ülkeyi kurtarın 7 5 Yanıtla

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