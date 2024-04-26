Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

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İstanbul'da bir evde dans eden kadının videosunu habersiz çekip sosyal medyada yayınlayan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

26.04.2024 23:29
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Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu habersiz çekip sosyal medyada yayınlayan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DANS EDEN KADINI VİDEOYA ALDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde dans eden kadınla ilgili dün sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı. Ekipler, şüpheli F.A'nın Bahçelievler'de bir ikamette dans eden kadını, evin dış kısmından videoya aldıktan sonra sosyal medyada yayınladığını tespit etti. F.A. ikametinin bulunduğu Esenyurt'ta sokakta yakaladı.

Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şüpheli tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan F.A. sevk edildiği hakimlikçe "özel hayatın gizliliğinin ihlali" ve "kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması" suçlarından tutuklandı.

Bahçelievler\'de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kaynak: AA

Bahçelievler, İstanbul, Göçmen Kaçakçılığı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Zafer El: Adamın ne suçu var canimmm açık gte herkes bakar teşfik var unutulmasın 18 80 Yanıtla
    Turgut Celik: annenin de bilbortlarda resmi var 48 8 Oguz null: Turgut güzel cevap 24 3 ferhat eser: Turgut kardeş adamsın 17 0 serkan keskin: suc ana rahmine dustugun gecede bilader 0 0
  • Bu Kim: ohhh iyi yapmişlar tutuklamasini ama dans edende böyle şeylere tedbirli olmasi gerekirdi balkon cam bolgelerinden uzakta ne de olsa artik mikroskop gibi akilli telefonlar var 39 11 Yanıtla
    Okay Örüm: samsung S22 S23 ve S24 Ultralar mesela.affetmezler 2 1
  • ferhat eser: içerde inşallah sürprizler olur buna 44 3 Yanıtla
  • Ekrem Korkmaz: Sapuk 7 0 Yanıtla
  • Gakko 23: Ne gizliliği kadın cam açık perde yok herkese gösteriyor videoya birinin alması nasıl suç olur bu nasıl yasa adamı yakmışlar 3 2 Yanıtla
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