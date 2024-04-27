Şanlıurfa ve Mardin'deki Elektrik Kesintilerine Karşı Oturma Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa ve Mardin'deki Elektrik Kesintilerine Karşı Oturma Eylemi

Geniş Video İzle

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Mardin'deki sürekli elektrik kesintilerinin yurttaşları mağdur ettiği gerekçesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Tanal, tüm Şanlıurfa milletvekillerini eyleme destek vermeye davet etti.

27.04.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Şanlıurfa ve Mardin'deki sürekli elektrik kesintilerinin yurttaşları mağdur ettiği gerekçesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi başlatan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, parti fark etmeksizin tüm Şanlıurfa milletvekillerini bakanlık önündeki eylemine destek vermeye davet etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Mardin'deki sürekli elektrik kesintilerinin yurttaşları mağdur ettiği gerekçesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Oturma eylemini devam ettiren Tanal, tüm Şanlıurfa milletvekillerini eyleme destek vermeye davet etti. Tanal'ın  açıklaması şöyle:

"Onurlu bir yaşam için elektrik hakikaten evlerde bir ihtiyaç. Şanlıurfa ve Mardin tarafında dünden itibaren sürekli elektrik kesintileri var ve solunum cihazına bağlı insanlar yaşıyor ve aynı zamanda diyaliz hastaları olanlar var. Bu insanlar elektriğe bağlı olarak hayatlarına devam ediyor. Elektrik bir enerji olması sebebiyle yaşam hakkıdır. Hiçbir gerekçeyle insanlar bu yaşam hakkından mahrum bırakılamaz. Burada oturma eylemimiz devam ediyor. Şanlıurfa'da benimle birlikte 14 milletvekili var. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın, elektriğin kesilmesi bir insan hakkı ihlali olması nedeniyle partiler üstü bir husustur. Şanlıurfalı tüm milletvekillerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki bu eyleme destek vermelerini bekliyorum. Şanlıurfalıların bu mağduriyetlerine milletvekillerinin sessiz ve kayıtsız kalmamasını diliyorum."

Şanlıurfa ve Mardin\'deki Elektrik Kesintilerine Karşı Oturma Eylemi
Kaynak: ANKA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milletvekili, Mahmut Tanal, Şanlıurfa, Mardin, İnsan Hakları, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa ve Mardin'deki Elektrik Kesintilerine Karşı Oturma Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:57 Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti, iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle ertelendi Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle ertelendi
22:46 Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11’de başladığı maçta golünü attı Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı
22:02 Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti
20:06 İsrail Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:57 Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
01:16 Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi
00:34 Elazığ’da 3 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı Elazığ'da 3 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
00:16 Yunus Akgün’ün takımı Leicester City, Premier Lig’e yükseldi Yunus Akgün'ün takımı Leicester City, Premier Lig'e yükseldi
23:43 Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı
23:29 Bahçelievler’de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
22:44 Tarihçi İlber Ortaylı’dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina Tarihçi İlber Ortaylı'dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 02:18:43. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa ve Mardin'deki Elektrik Kesintilerine Karşı Oturma Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement