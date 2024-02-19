CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Her şeyi göze aldık, bu makam için talep dahi açamazsınız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Her şeyi göze aldık, bu makam için talep dahi açamazsınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday belirleme konusunda haksızlık yapılsa bile her şeyi göze aldıklarını ve bu makam için talep dahi açılamayacağını belirtti. Özel, CHP liderlerinin başına gelenlerin bilindiğini ve her şeyi göze aldıklarını vurguladı. Ayrıca, geçmişlerine, kendilerine ve ekiblerine güvenmeleri gerektiğini söyledi.

19.02.2024 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Aday belirleme konusunda haksızlık yapsalar ne olacak, biz neleri göze alıp yola çıkmışız. Kurucumuzdan son genel başkanımıza kadar, CHP liderlerinin başına gelenler belli. Ölüm dahil her şeyi göze almazsanız, bu makam için talep dahi açamazsınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah NOW TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına katıldı. Özel, bu akşam X hesabında programdan bir kesit yayınladı. Özel, paylaşımına "Aday belirleme konusunda haksızlık yapsalar ne olacak, biz neleri göze alıp yola çıkmışız. Kurucumuzdan son genel başkanımıza kadar, CHP liderlerinin başına gelenler belli. Ölüm dahil her şeyi göze almazsanız, bu makam için talep dahi açamazsınız" notunu düştü.

İlker Karagöz'ün "Siz kendinize bir haksızlık edildiğini düşünüyor musunuz bu aday belirleme sürecinde? Mesela Genel Başkanın kontenjanından atanan isimler vardı. ya da 'Değişimi desteklediği için oraya yazıldı' denilen isimler var. Buna ne dersiniz" sorusunu Özel, şöyle yanıtladı:

"En çok haksızlık yapılabilecek makam benim burası, yapsınlar varsınlar. Birtakım başka siyasi hesaplarla, sırf yıpratmak için, sırf bize duyduğu husumetten veya bana duyduğu husumetten gencecik insanlara olmadık laflar ediyorlar, olmadık parantezlere alıyorlar. Ben üzülürsem ona üzülürüm. Ben CHP'nin genel başkanıyım. Bu makamda ilk oturanın burasında sigara tabakası olmasaydı milli mücadelede ölmüş olacaktı. İsmet Paşa'nın yaşadıkları, Ecevit'e sıkılan kurşunlar, Kemal Kılıçdaroğlu'na Şavşat'ta sıkılan kurşun, şehit cenazesinde yaşadığımız linç girişimleri… Yani bana haksızlık yapsa ne olacak adam. Biz neyi göze alıp yola çıkmışız. Her şeyi göze aldık. CHP'nin bütün genel başkanları ölümü dahi göze almıştır. Bakın süreçlerine. Ölümle burun buruna gelmeyen bir CHP Genel Başkanı yoktur. O yüzden her şey göze alınmıştır. Başka türlü bu makama talip dahi olamazsınız, talep açamazsınız, bu kadar nettir bu. Her şeyi göze alacaksınız. Geçmişinize güveneceksiniz, kendinize güveneceksiniz. Düşünsenize, şöyle bir hata bulduklarında ne kadar büyütüyorlar. Diliniz sürçüyor. Cümlede yüklemle tümleç yer değiştirdiğinde bütün her yerde manşetsiniz. Geçmişinize, kendinize, ailenize, ekibinize sonsuz güveneceksiniz. Yoksa perişan ederler sizi."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Her şeyi göze aldık, bu makam için talep dahi açamazsınız
Kaynak: ANKA

Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Her şeyi göze aldık, bu makam için talep dahi açamazsınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:31:45. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Her şeyi göze aldık, bu makam için talep dahi açamazsınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement