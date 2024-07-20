Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı - Son Dakika
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Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı

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Geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan törenle sözlenen sevilen sunucu Kadir Ezildi, dün de nişanlandı. Büyük bir nişan organize eden Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen'e çok sayıda bilezik taktı.

20.07.2024 10:52
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Yıllardır yaptığı temizliklerle adından söz ettiren ve bir süredir NOW TV'de En Hamarat Benim programının sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, çarşamba günü Gamze Türkmen ile sözlendi. Çift, dün akşam da büyük bir organizasyonla nişanlandı.

ÇOK SAYIDA ALTIN TAKTILAR

Bir süredir Erzurum'da yaşayan Gamze Türkmen ile gözlerden uzak ilişki yaşayan Kadir Ezildi, günlerdir evlilik hazırlığı yapıyor. Çarşamba günü nişanlanıp perşembe günü de davullu zurnalı nişan bohçası götüren Ezildi, dün de nişan töreni yaptı. Katılımın oldukça fazla olduğu nişanda Ezildi siyah bir takım elbise tercih ederken gelin Gamze Türkmen de bej renginde bir abiye giydi. Ezildi, nişanda sevgilisine çok sayıda bilezik altın kolyeler taktı. Kolları ve boynu altın dolan Türkmen'in o halini görenler gözünü alamadı. Gece boyunca halay çekip göbek atan çift, eylül ayında bir de İstanbul'da nişan töreni yapacak.

Nişan çekiminden bir video yayınlayan Ezildi, sevgisini de "Yanında bulduğum huzur, gözlerimizdeki heyecan, karnımdaki kelebekler daim olsun canımın içi" sözleriyle dile getirdi.

Sunucu Kadir Ezildi Nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı

ELEŞTİRİLERE CEVAP

Ezildi, sözlendikten sonra sevgilisi için yapılan "Yüzü gülmüyor" yorumlarına cevap vererek "Benim nişanlım somurtmuyor, utanıyor. Sadece kamera olunca kendisini kastığı için gülmüyor. Ben gülmeyen bir kız alır mıyım. Benimle gayet güzel gülüyor" dedi.

Sunucu Kadir Ezildi Nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
Sunucu Kadir Ezildi Nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
Sunucu Kadir Ezildi Nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
Sunucu Kadir Ezildi Nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı

Kadir Ezildi, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz: ne nişanmiş bittide kurtulduk 1 aydır haber yinede hayırlı olsun 19 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Nişanlısının elleri kürek gibi. Artık programı beraber sunarlar. 2 5 Yanıtla
    ahmet taştan: Ne diye milletin fiziki özelliğiyle dalga geçiyosun sen kim yarattıysa onu o yarattı 7 0
  • Hakan Uman: ALLAH bir yastıkta kocasın ama aradabir yastığı değiştirin.... 5 1 Yanıtla
  • ilker oymak: ALLAH Hayrlı Eylesin inşAllah 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Yakismislar.. 1 0 Yanıtla

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