Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile ilişkisi hakkında konuştu - Son Dakika
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Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile ilişkisi hakkında konuştu

Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile ilişkisi hakkında konuştu

Gaddar dizisinde rol alan Buse Meral, Cadı filmindeki rol arkadaşı Furkan Andıç ile verdiği röportajda Aras Bulut İynemli ile olan ilişkisi hakkında konuştu. Mutlu olduğunu belirten Meral, özel hayatının işlerini önüne geçmesini istemediğini söyledi.

30.04.2024 21:09
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Gaddar dizisinde rol alan Buse Meral, bir süredir oyuncu Aras Bulut İynemli ile aşk yaşıyor. Yeni filmi Cadı için röportaj veren Meral, gelen sorular üzerine ilişkisi hakkında konuştu.

"HER ŞEY KEYİFLİ, MUTLUYUM"

Cadı filmindeki rol arkadaşı Furkan Andıç ile gazeteci Birsen Altuntaş'a röportaj veren Buse Meral, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de yakınlaştığı Aras Bulut İynemli ile arkadaşlığı aşka dönen oyuncu, "Aşk hayatında nasıl bir dönem yaşıyorsun?" sorusuna "Güzel, her şey çok keyifli şu an…

Mutluyum" cevabını verdi. Aynı zamanda NOW TV ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisinde Leyla rolünü oynayan Meral, özel hayatının işlerini önüne geçmesini istemediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile ilişkisi hakkında konuştu - Son Dakika

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