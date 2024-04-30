Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile ilişkisi hakkında konuştu

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Gaddar dizisinde rol alan Buse Meral, bir süredir oyuncu Aras Bulut İynemli ile aşk yaşıyor. Yeni filmi Cadı için röportaj veren Meral, gelen sorular üzerine ilişkisi hakkında konuştu.

"HER ŞEY KEYİFLİ, MUTLUYUM"

Cadı filmindeki rol arkadaşı Furkan Andıç ile gazeteci Birsen Altuntaş'a röportaj veren Buse Meral, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de yakınlaştığı Aras Bulut İynemli ile arkadaşlığı aşka dönen oyuncu, "Aşk hayatında nasıl bir dönem yaşıyorsun?" sorusuna "Güzel, her şey çok keyifli şu an…

Mutluyum" cevabını verdi. Aynı zamanda NOW TV ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisinde Leyla rolünü oynayan Meral, özel hayatının işlerini önüne geçmesini istemediğini de sözlerine ekledi.