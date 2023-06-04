Hawaii'de turist aracıyla limana sürüldü - Son Dakika
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Hawaii'de turist aracıyla limana sürüldü

04.06.2023 22:32

Hawaii'de turist kadın, kiraladığı araçla Kailua-Kona bölgesinde seyir halindeydi. Navigasyon yönlendirmelerini takip eden kadın, limanın yakınlarına geldi. Girdiği suyun 'küçük bir su birikintisi' olduğunu düşünen kadın, kendisini bir anda suların içinde buldu.

Hawaii'de bir turist kadın, navigasyon yönlendirmelerini takip ederek limanın yakınlarına geldi ve küçük bir su birikintisi olduğunu düşünerek aracını sulara sürdü. Bir tanık, kadının tepkilerinin yavaş olduğunu ve biraz daha kalsaydı her şeyin daha kötü olabileceğini söyledi. Bir ay önce de başka bir turist çift benzer bir kaza yaşamıştı.

"UZASAYDI HER ŞEY KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Hawaii News Now'a konuşan ve ismi belirtilmeyen tanık, o anları şöyle anlattı: "İzlemesi sinir bozucuydu. Kadının tepkileri çok yavaştı. Dışarı çıkması biraz zaman aldı ve çıkmadan önce de çantasını, alabildiği kadar eşyasını alarak çıktı. Biraz daha kalsaydı her şey çok daha kötü olabilirdi."

BİR AY ÖNCE BENZER VAKA

Yerel haber kaynağı, bir ay önce başka bir turist çiftin de benzer bir kaza yaşadığını aktardı. Habere göre Hawaii'ye tatile gelen ve navigasyon yardımıyla yolda ilerleyen çift, minibüslerini doğrudan limana sürdü. Olayda yaralanan olmadı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Hawaii, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hawaii'de turist aracıyla limana sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hawaii'de turist aracıyla limana sürüldü - Son Dakika
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