13 HAZİRAN PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI Bugün kanallarda ne var?Kanal D Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 - Son Dakika
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Yaşam

13 HAZİRAN PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI Bugün kanallarda ne var?Kanal D Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1

13 HAZİRAN PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI Bugün kanallarda ne var?Kanal D Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1

13 Haziran Perşembe günü televizyon kanallarında hangi programlar yayınlanacak? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 gibi popüler kanalların gün içerisindeki yayın akışları merak ediliyor. İşte 13 Haziran Perşembe gününün TV yayın akışı...

13.06.2024 07:51
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Televizyon izleyicileri 13 Haziran Perşembe gününün TV yayın akışını merak ediyor. Bugün hangi programların yayınlanacağını öğrenmek isteyen pek çok izleyici, özellikle takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

22:45 Ölümsüz (Yabancı Sinema)

00:45 Sandık Kokusu

03:15 Bahar

05:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

01:00 Kuruluş Osman

04:00 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:45 Yalan

02:00 Güneşin Kızları

04:30 Hasip İle Naip (Yerli Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

22:50 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

01:40 İstanbullu Gelin

03:30 Baba Ocağı

05:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:00 Survivor 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:45 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07:10 Kara Tahta

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:15 İtalyan Yazı (Yabancı Sinema)

01:55 Gönül Dağı

04:25 Seksenler

05:25 Lingo

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Yabani

13:15 Kirli Sepeti

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)

22:30 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)

01:00 Mucize Doktor

03:30 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

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Son Dakika Yaşam 13 HAZİRAN PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI Bugün kanallarda ne var?Kanal D Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: 13 HAZİRAN PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI Bugün kanallarda ne var?Kanal D Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 - Son Dakika
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