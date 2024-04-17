AK Partili Varank\'tan Bilal Erdoğan\'a ıstakoz emojisi

Politika

Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımının yankıları devam ederken AK Parti grup toplantısında çekilen görüntülerde AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu mesajlaşma grubuna ıstakoz emojisi attığı görüldü.

AK PARTİ'DE ISTAKOZ KRİZİ

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşması siyaset gündemine damga vurdu. Bursalı'ya muhalefetin yanı sıra en büyük tepki AK Parti içinden geldi. AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu pek çok isim paylaşıma tepki gösterirken; Bursalı ise paylaşımında dolayı bir özür açıklaması yaptı.

Şebnem Bursalı

VARANK'TAN BİLAL ERDOĞAN'A ISTAKOZ EMOJİSİ

Istakoz krizinin yankıları devam ederken bugünkü AK Parti grup toplantısında, NOW Haber kameralarına dikkat çeken bir ayrıntı takıldı. Görüntülerde AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu AK Parti mesajlaşma grubunda ıstakoz emojisi kullandığı görüldü.

Öte yandan gruba atılan Şebnem Bursalı'nın TBMM'deki neşeli anlarına ilişkin habere Bilal Erdoğan'ın "… çıkardılar ama" mesajı attığı görüldü.

NE OLDU?

Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kamuoyundan ve AK Parti içerisinden büyük tepki gördü.

"OLAYIN BÜYÜTÜLME NEDENİ TELEFERİK FACİASI"

Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, olayın büyütülme nedenini Antalya'daki teleferik faciasının unutturulma çabasına bağlamıştı. Ancak bu açıklama yeterli olmadı ve tepkiler hız kesmeden gelmeye devam etti.

"YOL KAZASI OLDU, KAMU KAYNAĞI KULLANMADIM"

Bursalı, ıstakoz paylaşımına ilişkin olarak Sinan Burhan'a konuşarak bu meseleden dolayı üzgün olduğunu ifade etti ve "Üzgünüm, özür diledim kamuoyundan. Bu bir yol kazası oldu, hata oldu. Kamu kaynağını kullanmış değilim" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN ÖZÜR DİLEDİ, ERDOĞAN SESSİZ KALDI

Ak Parti Meclis Grup toplantısı bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonun karşısında bulunan odada bazı milletvekilleriyle özel görüşmeler yaptı. Yaklaşık 40 dakika boyunca, vekiller odaya tek tek girerek Erdoğan'a taleplerini ilettiler, seçim bölgeleriyle ilgili bilgiler verdiler.

Erdoğan'la özel görüşme yapan isimler arasında ıstakoz yemeğinin kahramanı Bursalı da vardı. Bursalı, odaya AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile birlikte girdi. Gökçek "Efendim Şebnem hanım çok üzgün, görüyorsunuz" dedi. Bursalı'nın da başını öne eğerek "Çok üzgünüm" ifadesiyle özür dilediği öğrenildi. Erdoğan ise bu sözlere karşı hiçbir yorum yapmadı ve cevap vermedi. Gökçek ve Bursalı daha sonra odadan çıkmak zorunda kaldı.