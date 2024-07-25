Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı

Kadir Ezildi\'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı

Erzurum'da organize ettikleri gösterişli bir törenle nişanlanan Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi Fırat Türkmen ilahi sanatçısı çıktı. Türkmen'in 'Canlar Cananı Muhammed' ilahisi milyonlarca dinlenmişti.

25.07.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NOW TV'de yayınlanan En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da sır gibi sakladığı sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlandı. Türkmen'in ağabeyinin de ünlü olduğu ortaya çıktı.

Ezildi'nin Erzurum'daki kız isteme, nişan bohçası ve nişan töreni günlerce magazin basınında yer aldı. Görkemli tören ve nişanlısına aldığı altınlarla adından söz ettiren Ezildi'nin kayınbiraderi Fırat Türkmen'in ilahi sanatçısı olduğu öğrenildi. Türkmen'in Canlar Canlar Muhammed ilahisi milyonca dinlenmeye ulaşmıştı. Türkmen, ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru programına sık sık konuk olarak ilahilerini söylüyor.

Kadir Ezildi, kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
Kadir Ezildi, kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
Kadir Ezildi, kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
Kadir Ezildi, kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
Kadir Ezildi, kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı

Kadir Ezildi, Erzurum, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tarık yılmaz: 1 haftadır aynı adamın 3 haberi :) 21 0 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Ne yazdığınızı anlamaya çalışıyorum 6 0 Yanıtla
  • ismail: kim bu kadir ezildi anlamadim gına geldi artik her yerde karşımda yeter daa 3 0 Yanıtla
  • Mehmet: ya ne boş haberler atıyorsunuz bu haber 1 haftadır hep qtıyorsunuz yaw ilahi sanatcısı ola ne olacak olmasa ne olacak. 3 0 Yanıtla
  • Ferdi durmuş: Hadi canım ciddi olamazsın bir ay geriden geliyor yaptığın haber haber değeride yok oda ayrı konu 2 0 Yanıtla

15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
15:03 FFransız paraplejik sporcu Kevin Piette, robotik dış iskeletle Olimpiyat Meşalesi’ni taşıyarak tarihe geçti FFransız paraplejik sporcu Kevin Piette, robotik dış iskeletle Olimpiyat Meşalesi'ni taşıyarak tarihe geçti
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:53 ABD’de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti ABD'de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 15:38:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement