Nesrin Cavadzade, gönlünü Kaan Yardımcı'ya kaptırdı - Son Dakika
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Nesrin Cavadzade, gönlünü Kaan Yardımcı'ya kaptırdı

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Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, eski TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu Kaan Yardımcı ile görüntülendi. Bir mekan çıkış objektiflere takılan çift, soruları yanıtsız bıraktı.

17.04.2024 09:22  Güncelleme: 09:26
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Şimdilerde NOW TV'de yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde rol alan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni bir ilişkiye yelken açtı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Muhabir Online'da yer alan habere göre, son olarak meslektaşı Gökhan Alkan ile uzun süreli bir ilişki yaşayan ve evlilik yolundayken ayrılan Nesrin Cavadzade, gönlünü eski TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu Kaan Yardımcı'ya kaptırdı. İkili, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakan çift, aynı araca binerek uzaklaştı.

Öte yandan Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz günlerde sevgilisini annesiyle tanıştırdığı da ileri sürüldü.

Nesrin Cavadzade, gönlünü eski Kaan Yardımcı'ya kaptırdı
Nesrin Cavadzade, gönlünü eski Kaan Yardımcı'ya kaptırdı
Nesrin Cavadzade, gönlünü eski Kaan Yardımcı'ya kaptırdı
Nesrin Cavadzade, gönlünü Kaan Yardımcı\'ya kaptırdı

Nesrin Cavadzade, Servet Yardımcı, Şahane Hayatım, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nesrin Cavadzade, gönlünü Kaan Yardımcı'ya kaptırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sehmus fatih: Benana?? 66 4 Yanıtla
  • Onur Zsy: bunun haber değeri ne? 36 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Ciddi soruyum ilişki ye başladı ne demek 31 2 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Bunlarda bi ona bi buna 26 0 Yanıtla
  • Kzk : Tamamen dulgusal : ) 13 0 Yanıtla
  • Kenan Acısever: Allah kaderini açık etsin çok eşlilik değil tek eşlilik eş makbuldür 6 0 Yanıtla

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