Altan Gördüm, Şahane Hayatım dizisinin kadrosuna dahil oluyor

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Nesrin Cavadzade, Serkan Keskin, Yiğit Özşener ve Sumru Yavrucuk'ın yer aldığı Şahane Hayatım dizisinin kadrosu genişliyor. Diziye son olarak usta oyuncu Altan Gördüm katılıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağrı Bayrak'ın yönettiği her bölümü entrikalarla dolu olan diziye Altan Gördüm "Macit" karakteriyle dahil olacak ve dizide Aysel'in geçmişinden gelen bir adam olarak tansiyonu artıracak.
Şahane Hayatım, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış ve bu yolda elinde gerekenleri yapmış şimdi ise şahane bir hayat yaşarken onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem'in hayatını anlatıyor.
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