Riot Games, VALORANT oyuncularının ekran görüntüsü alıyor iddiası

Teknoloji

VALORANT ve League of Legends (LoL) oyunlarının geliştiricisi olarak bilinen Riot Games, en büyük oyun şirketleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda firma, oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından güvenilir bulunuyor. Ancak kısa süre önce yaşanan bir gelişme, bu güveni sarsacak gibi görünüyor. İşte ayrıntılar…

Riot Games, VALORANT oyuncularından habersiz ekran görüntüsü mü alıyor?

Twitter veya yeni adıyla X'te "wait" adlı bir kullanıcı, VALORANT kaynak dosyalarında oyunun bilgisayardan ekran görüntüsü alabildiğine dair kod satırları buldu. Bunu paylaştığı gönderi, sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.

Surely this isn't legal. Valorant now takes screenshots of your pc, They are actually able to screenshot discord chats and fullscreen any window without you knowing and uploading it to their servers. @ItsGamerDoc ? pic.twitter.com/UplsvMLgdW — wait (@w_sted) May 1, 2024

İddiaya göre VALORANT, açık olduğu sırada diğer uygulamalara da erişebiliyor. Söz konusu bu iddiaya göre Discord, WhatsApp gibi özel mesajlaşma uygulamaları ve Google Chrome veya diğer tarayıcılarda yapılan aramaların ekran görüntülerini alabileceği belirtiliyor.

Üstelik sadece bu uygulamalarla sınırlı kalmadığı söyleniyor. Yani bu, VALORANT 'ın masaüstü veya diğer uygulamalardan da ekran görüntüsü alabilmesi anlamına geliyor. Tabii önemli olan kısım ise bu görüntülerin Riot Games sunucularına yollanması olduğu belirtiliyor.

Riot Games'ten LoL ve VALORANT oyuncularını üzen açıklama!

Aslına bakacak olursak bu gibi kod satırları, hilelerin yaygın olduğu pek çok oyunda zaten var. Dolayısıyla buna şaşırmamak gerekiyor. Ancak burada dikkat çeken nokta ise VALORANT'ın sadece oyun içi değil, oyun dışındaki uygulamalardan da ekran görüntüsü alabildiği iddiası.

Bu iddia sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı oyuncular, ekran görüntüsü alan kaynak kodların sadece VALORANT değil, LoL oyununda da olabileceğine dair endişelerini dile getirdi. Riot Games tarafından ise henüz bir açıklama gelmiş değil. Firmanın bu konuyla ilgili ne diyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.