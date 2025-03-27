İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor - Son Dakika
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Finans

İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

İngiliz devi Barclays Türkiye\'de aracı kurum kuruyor

Dünyaca ünlü İngiliz devi Barclays Bank PLC'nin Türkiye'de Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurum kuracağı öğrenildi. Girişime izin veren Sermaye Piyasası Kurulu, Barclays'ın yeni aracı kurumun yüzde 100'üne sahip olacağını açıkladı.

27.03.2025 23:14
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Sermaye Piyasası Kurulu, bu hafta finans dünyasının önde gelen bankalarından uluslararası çapta hizmet veren İngiliz devi Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşuna izin verdi.

BARCLAYS BANK TÜRKİYE'DE ARACI KURUM KURUYOR

SPK'nin haftalık bülteni yayımlandı. Buna göre Kurul, Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşunu uygun buldu.

Analistler, Kurul'un, bir süre önce yeni aracı kurum kuruluşunun önünü açtığına dikkati çekerek, uzun bir sürenin ardından bu ölçekte bir finans kurumunun Türkiye'ye olan ilgisinin piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını kaydetti. SPK, daha önce de yine Türkiye'nin önde gelen bankaları olan Aktif Yatırım Bankası AŞ ve Fibabanka AŞ'ye ait 2 yeni aracı kurum kuruluşunu onaylamıştı.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye, Ekonomi, Finans, Banka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Finans İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aykut:
    gelin imkb deniz nasılsa. yeni bir robot bize irsey yapmaz hoca Nasrettin 1 4 Yanıtla
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