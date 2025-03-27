2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Khamet:

Anlamadığım o kadar büyük yangınlar oluyor başka ülkelerde bir canlı ölümü olmuyor bizim Türkiye de ise ne hikmetse hep çoklu ölüm oluyor bunun tek sebebi dumanda sis de göz gözü görmediğinde bu ışıklar değreye girer ilk akla gelen kacış yolu ışıkları calışmıyor olmazsı