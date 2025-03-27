2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında - Son Dakika
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2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

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Bursa'nın Uludağ ilçesinde bulunan Kervansaray Otel'de 2 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış nedeni belli oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hayatını kaybeden Yahya Usta ile oğlu Berkin Usta'nın yemek yedikten sonra kafeteryadan ayrıldıkları, daha sonra kafeteryada bulunan şöminenin yanındaki süs çiçeğinin tutuşmasıyla yangının başladığı görüldü.

27.03.2025 20:43
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Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış görüntülerine ulaşıldı.

YANGININ ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'nın Uludağ ilçesindeki Kervansaray Oteli'ne sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ediyor. Otelin güvenlik kamerası kayıtlarında, kafeterya bölümündeki yanan şöminenin başında, Usta ailesinin de aralarında bulunduğu 6-7 kişilik grubun yemek yediği görülüyor.

2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

ŞÖMİNENİN YANINDAKİ SÜS ÇİÇEKLERİ TUTUŞUNCA YANGIN ÇIKMIŞ

Kamera kayıtlarında, bir süre sonra bu kişilerin kafeterya bölümünden ayrıldığı, saat 05.22'de şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasıyla alevlerin başladığı yer alıyor. Görüntülerde, kısa sürede dumanla kaplanan kafeteryadaki alevlerin 2-3 dakika içinde büyüdüğü anlaşılıyor.

2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

ULUDAĞ'DA OTEL YANGINI

Sabah saatlerinde Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında otel müdürü gözaltına alınmıştı.

2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • EfeCan ÖZTÜRK:
    hükümetin sucu o çicegin ne işi var orda 20 8 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Alın size AKP Türkiyesi 8 8 Yanıtla
  • Khamet:
    Anlamadığım o kadar büyük yangınlar oluyor başka ülkelerde bir canlı ölümü olmuyor bizim Türkiye de ise ne hikmetse hep çoklu ölüm oluyor bunun tek sebebi dumanda sis de göz gözü görmediğinde bu ışıklar değreye girer ilk akla gelen kacış yolu ışıkları calışmıyor olmazsı 5 0 Yanıtla
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