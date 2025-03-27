Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti

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Uludağ'daki Kervansaray Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Alevlerin sardığı otelde yaşamını yitirenlerin 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta olduğu ortaya çıktı. Öte yandan otelin eksiklerinin olduğu ve kapatılması gereken bir otel olduğu açıklamaları kafa karıştırdı.

27.03.2025 09:13
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'den, saat 06.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine ekipler anında yangına müdahale etti. Otelde konaklayanların olmadığı tespit edilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

MİLLİ KAYAKÇI YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Otelde hayatını kaybeden 2 kişinin 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta olduğu öğrenildi. Aynı yangında, milli kayakçının annesi Fikriye Usta da yaralandı. Otelin eksiklerinin olduğu ve kapatılması gereken bir otel olduğu da ortaya çıktı.

"DENETLENEN OTELLERDEN BİR TANESİYDİ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangınla ilgili şu bilgileri verdi: "Bina tamamen boşaltılmış durumdadır. Net bilgi olmamakla beraber, 2 kişinin vefat ettiği bildirildi. Yangının başlamasıyla beraber, arkadaşlarımız hemen ulaşıp müdahale etti. Binayı komple boşalttı. Denetlenen otellerden bir tanesiydi. Kartalkaya'daki yangından sonra yeniden denetlemeye tabi tuttuğumuz bir oteldi. Hazırlanan raporu da hem Uludağ Alan Başkanlığına, hem ilgili bakanlığa, hem de Osmangazi Belediyesine ilettik."

"KAPATILMASINA KARAR VERİLEN BİR OTELDİ AMA..."

Raporu net olarak aktarmanın mümkün olmadığını belirten Bozbey, "Ancak eksikleri olan bir oteldi. Kapatılmasına karar verilen bir oteldi. Ancak kapatılıp kapatılmadığını bilmiyorum. Biz denetimleri yapıyoruz. Uludağ Alan Başkanlığına biz bu raporları iletiyoruz. Gereğini onlar yerine getiriyor. Otel tamamen boşaltıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yetkililerle görüşmeler sağladım. Ancak öncelikle, yangının söndürülmesi konusunda çalışma yapıyorlar. Otelde, personel olarak 4 kişi olduğu tahmin ediliyor. Tam net bilgi değil. Yangının çıkış sebebi soğutma çalışmalarından sonra yapılacak denetimde ortaya çıkacaktır. Ancak ilk tespitlere göre, alt kattaki mutfak veya kafeteryadan olduğu tahmin ediliyor. Bina tamamen boşaltıldı ve yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılıyor. İçeride insan olup olmadığı tek tek kontrol ediliyor" dedi.

Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti

Kış Olimpiyatları, Kervansaray, Türkiye, Güncel, Uludağ, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Celal Özdemir:
    Hani otel boştu sayın bakan öyle demiştiniz???? 27 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hani otel boştu eksiklerinden dolayı işletmeye kapalıydı nasıl oluyor bu iş.??? 11 0 Yanıtla
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