İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

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İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı. Kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı belirtildi.

27.03.2025 17:57
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İstanbul Valiliği M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim- Kabataş Füniküler hattının kapatıldığını açıkladı.

TAKSİM METRO İSTASYONU KAPATILDI

İstanbul Valiliği dikkat çeken bir karar aldı. Valilik ikinci bir karara kadar Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapatıldığını açıkladı. Araçların istasyonda durmayarak seferine devam edeceği belirtildi.

İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA GÖSTERİ YASAĞI UZATILMIŞTI

Öte yandan İstanbul Valiliği Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından kentteki gösteri, eylem ve protestoları 23 Mart tarihine kadar yasaklamıştı. Valilik, daha sonra eylem ve gösteri yasağını 27 Mart'a kadar uzatıldığını duyurmuş, "Açıklamada, "İlimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir" demişti.

İstanbul\'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

Hacıosman, İstanbul, Kabataş, Güncel, Taksim, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • yobaz deşen:
    sakallılılar korkmayın sayemizde kitap okumaya başladınız 86 74 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    altına sctı siyasal İslamcılar 69 73 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    bademler korkmayın geliyoruz puhaaa 75 61 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    tek adam rejimi...halk umrunda mı 53 44 Yanıtla
  • Afyonlu:
    insanlar sırf makamlarınından ve işlerinden olmamak için öyle korkar hale gelmişlerdir'ki bir kişinin makamı (koltuğu) ve olmayan istikbali için gafilce kendi halkına zulmeder olmuşlardı.. 56 24 Yanıtla
  • Yumrukaya14:
    Neden neden neden ? 53 20 Yanıtla
  • volkan_doygun:
    esnafta taş yer artık 46 18 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Olabilir gayet normal bakım ve onarım çalışmaları var herhalde.))))) 20 36 Yanıtla
  • ahmet3131:
    yaparsa AKP yapar içeriye atarsa Erdoğan reis atar 32 20 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    akp eline geçti 26 18 Yanıtla
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