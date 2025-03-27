Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi

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Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan eski Türkiye güzeli Banu Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten kadın Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

27.03.2025 09:05
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan eski Türkiye güzeli Banu Ö. (40) Beykoz'da gözaltına alındı.

Erdoğan'a hakaret eden eski güzel, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Emniyette işlemleri biten şüpheli kadın, Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından kadının üç hafta gözlem altında tutulmasına karar verilmesinin ardından şüpheli Banu Ö., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi

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Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Zafer El:
    insanlarda sinirmi bıraktınız beyler yüzyılın intikamı sonucu 77 85 Yanıtla
  • Korul Nuri:
    Cok isabetli bir karar olmus,tebrik ediyorum.Ruh hastalarininda tedavisini Devlet yaptirmali. Tek tek tesbite basladik. 77 37 Yanıtla
  • My Way:
    Ne kadar çirkinsin Miss Ucube 67 32 Yanıtla
  • nesha512:
    Halk kafayı yedi... 52 19 Yanıtla
  • emre7777:
    reise daha iyi sövebilmek için akıl hastanesi'nden rapor almak gerek 39 28 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    komşumun eşi vardı kadın hergün dayak yiye yiye kafayı bozdu doktordu mesleği bıraktı ruh ve sinir hastanesine yatırıldı çocuklarını dahi mahkeme babaya verdi kadının pskolojisi bozuk diye şimdi sorarım size bu olayda kadın mı haklı adam mı ln milleti delirttiniz sonra pskolojisi bozuk dediniz kim getridi bu toplumu bu hale 22 yıldır kim yönetiyor bu ülkeyi !!!!!!!!! 29 33 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    İnsan fazlalığı 28 17 Yanıtla
  • Senol.3437:
    Vay be bumu türkiye güzeli?? 18 10 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    ALLAH sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sabır versin bu kadar hain o ç ile mücadele etmek kolay değil 5 7 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Al işte bir uyutulması gereken daha. 5 5 Yanıtla
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