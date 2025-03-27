Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi

BURAK HANZADE:

komşumun eşi vardı kadın hergün dayak yiye yiye kafayı bozdu doktordu mesleği bıraktı ruh ve sinir hastanesine yatırıldı çocuklarını dahi mahkeme babaya verdi kadının pskolojisi bozuk diye şimdi sorarım size bu olayda kadın mı haklı adam mı ln milleti delirttiniz sonra pskolojisi bozuk dediniz kim getridi bu toplumu bu hale 22 yıldır kim yönetiyor bu ülkeyi !!!!!!!!!