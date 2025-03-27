Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti - Son Dakika
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Teknoloji

Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti

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Küresel otomotiv devinde bir devir kapandı. ABD ve Avrupa merkezli otomotiv firmalarının güç kaybetmesinin ardından Çin, otomotiv satışlarında küresel liderliği ele geçirdi. Son gelişmelerin Türkiye dahil tüm dünyayı nasıl etkileyeceğini Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı konuğu Doç. Dr. Mehmet Onur Genç ile değerlendirdi.

27.03.2025 08:56
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Küresel ticaret savaşlarının bir şubesi haline gelen otomotiv sektörünün en çok kâr eden firmaları belli oldu. Son verilere göre, Çin'in BYD'si 2024 yılında rekor yıllık gelir elde ederek ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla'yı geride bıraktı.

Çinli elektrikli araç üreticisi, 2024 yılında 777,1 milyar yuan (107,2 milyar dolar) gelir elde ederek, Tesla'nın geçen yıl duyurduğu 97,7 milyar dolarlık geliri geride bıraktı. Böylece Shenzhen merkezli firma rakip şirket Tesla'yı solladı.

Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Onur Genç, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Otomotiv sektöründeki küresel değişimlere dikkat çeken Genç, Çin'in otomotivde büyük bir paya sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Avrupa ve ABD arasındaki rekabetin arttığını belirterek, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.

Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti

Mehmet Onur, Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gy224466:
    AirDrop un ne anlama geldiğini yazma. milliyeti habere çek vallahi helal olsun sana admin . seviyorsun bu sporu. iki gün sonra app i kaldırır böyle giderse herkes. 1 0 Yanıtla
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