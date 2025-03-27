Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti

Küresel ticaret savaşlarının bir şubesi haline gelen otomotiv sektörünün en çok kâr eden firmaları belli oldu. Son verilere göre, Çin'in BYD'si 2024 yılında rekor yıllık gelir elde ederek ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla'yı geride bıraktı.

Çinli elektrikli araç üreticisi, 2024 yılında 777,1 milyar yuan (107,2 milyar dolar) gelir elde ederek, Tesla'nın geçen yıl duyurduğu 97,7 milyar dolarlık geliri geride bıraktı. Böylece Shenzhen merkezli firma rakip şirket Tesla'yı solladı.

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Onur Genç, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Otomotiv sektöründeki küresel değişimlere dikkat çeken Genç, Çin'in otomotivde büyük bir paya sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Avrupa ve ABD arasındaki rekabetin arttığını belirterek, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.