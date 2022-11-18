Son Dakika Valorant Haberleri

- 14:46 Dust 2, CS: GO'nun aktif harita havuzundan kalktı!
Dün gelen güncellemeyle birlikte Counter Strike: Global Offensive'nin aktif harita havuzundan Dust2 haritası kaldırıldı.
- 18.11.2022 18 Kas 02:46 Game Awards 2022 adayları açıklandı! Kazananı siz seçin
Merakla beklenen The Game Awards 2022 adayları açıklandı! Oyuncular, beğendikleri oyunlara oy verebilirler.
- 04.11.2022 04 Kas 16:41 NVIDIA GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar performansın sınırlarını zorluyor
Monster Notebook'un RTX serisi ekran kartlarıyla güçlendirdiği yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarıyla oyunun tadını çıkarın.
- 31.10.2022 31 Eki 15:18 Yay/ada Amfi Tiyatro'nun adını Balıkesirliler belirleyecek
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen; Cumhuriyet Kupası Ödüllü Sokak Basketbolu ve Espor Turnuvaları ile Cumhuriyet konserlerine, Balıkesirlilerin ilgisi büyük oldu.
- 19.10.2022 19 Eki 10:34 İzmit'te Cumhuriyet Coşkusu Erken Başlayacak
İzmit Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yılını, 27 Ekim Perşembe günü başlayacak bir dizi etkinlikle kutlayacak.
- 17.10.2022 17 Eki 16:10 SPOR Türkiye Espor Futbol Ligi, TV8.5'ta canlı yayınlanacak
Türkiye Espor Futbol Ligi, TV8.5'ta canlı yayınlanacakAteş Espor Organizasyon Başkanı Kadir Alayoğlu: Daha çok kitleye ulaşacağımızı düşünüyoruz"İlk defa böyle bir organizasyon bir ulusal kanalda yayınlanacak"Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu: Bu işi daha da ileri götürmeyi...
- 12.10.2022 12 Eki 10:57 Red Bull Campus Clutch heyecanı şehir elemeleriyle devam ediyor
Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch 2022'nin heyecanı şehirlere taşınıyor.
- 26.09.2022 26 Eyl 11:44 VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch'ta şehir elemeleri başlıyor
Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch 2022'nin heyecanı şehirlere taşınıyor.
- 23.09.2022 23 Eyl 14:34 FUT Esports, Valorant Champions Tour'da Türkiye'yi temsil edecek
Red Bull'un desteklediği FUT Esports, 2023'te valorant takımıyla beraber Avrupa'da kurulacak lige katılarak Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
- 07.09.2022 07 Eyl 14:17 İSTANBUL GENÇLİK OYUNLARI'NIN TANITIM LANSMANI YAPILDI
Başakşehir Belediyesi, İstanbul İl Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım lansmanı yapıldı.
- 31.08.2022 31 Ağu 14:50 VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch geri döndü
Öğrencilerin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch 2022'nin en iyi takımını bulmak ve oyunu yeni bir boyuta taşımak için geri döndü.
- 29.08.2022 29 Ağu 11:07 Zafer coşkusunu 'sanal savaşla' yaşadılar
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği e-spor turnuvasına katılan gençler, popüler savaş oyunu 'Valorant'ta zafere ulaşmak için tüm hünerlerini sergiledi.
- 29.08.2022 29 Ağu 09:54 Valorant Diff ne demek? Diff açılımı nedir?
Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ta çokça karşılaşılan 'diff' kelimesini görenler ne anlama geldiğini merak ediyor ve "Valorant Diff ne demek?" şeklinde araştırıyor. Peki, Valorant Diff ne demek? Diff açılımı nedir? Detayları haberimizde…
- 25.08.2022 25 Ağu 17:56 Öğrenciler için fiyat performans canavarı dizüstü bilgisayarlar
Öğrenciler için en iyi dizüstü bilgisayar modelleri listesiyle karşınızdayız. Fiyat performans oranıyla dikkat çeken modelleri derledik.
- 25.08.2022 25 Ağu 09:53 Valorant Champions İstanbul final biletleri dakikalar içerisinde tükendi
Volkswagen Arena'da oynanacak Valorant Champions'ın final biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. 24 Ağustos Çarşamba günü satışa sunulan final biletleri hemen tükenirken grup aşaması ve playoff biletlerinin satışı hala devam ediyor.
- 24.08.2022 24 Ağu 14:47 Valorant 5. Bölüm 2. Kısım'daki yenilikler neler?
Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ta 5. Bölümün ilk kısmı sona erdi. Valorant 5. Bölüm 2. Kısım'ın başlamasının ardından gelen yenilikler neler? Valorant 5. Bölüm 2. Kısım ne zaman başlayacak? Detayları haberimizde…
- 22.08.2022 22 Ağu 12:32 Türkiye'nin en iyi Valorant takımları Red Bull Home Ground'da karşılaşıyor
Red Bull Home Ground, en üst düzey Valorant rekabetini yaşatmak ve oyunu yeni bir boyuta taşımak için geri döndü.
- 18.08.2022 18 Ağu 10:05 Valorant Champions playoffları İstanbul Volkswagen Arena'da oynanacak
Valorant'ın merakla beklenen Champions etkinliği, yabancı kaynaklara göre playoff aşamaları İstanbul Volkswagen Arena'da yapılacağı bildirilirken grup aşamasının ise nerede yapılacağı henüz belli değil.
- 18.08.2022 18 Ağu 08:41 BBL Esports Valorant kadrosunda bir ayrılık daha
BBL Esports, Valorant takımında yer alan Melih "pAura" Karaduran ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
- 17.08.2022 17 Ağu 10:34 Fenerbahçe'den bir isim daha ayrıldı! Oyuncunun sözleşmesi anlaşmalı olarak sonlandırıldı
Fenerbahçe'nin elektronik spor takımı Fenerbahçe Esports, Valorant takımında yer alan Serkan "Shalz" Erdoğan ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırdığını açıkladı. Duyuru sonrası takıma teşekkür eden Erdoğan, "yeni maceralara adım adım" dedi.
- 15.08.2022 15 Ağu 15:10 Valorant Champions Tour 2022 Last Chance Qualifier şampiyonları belli oldu
Valorant Champions Tour'un EMEA, North America, East Asia, APAC ve South America şampiyonları belli oldu. Valorant Champions Tour 2022 Last Chance Qualifier'ın en çok merak edilen bölgeler arasında ise EMEA ve North America yer aldı.
- 15.08.2022 15 Ağu 10:37 Valorant Champions Tour 2022 ne zaman? VCT İstanbul hangi takımlar katılacak?
Valorant'ın bir sonraki Valorant Champions Tour turnuvasının İstanbul'da oynanacağı açıklanmasının ardından Valorant Champions Tour 2022 İstanbul'un ne zaman gerçekleşeceği ve hangi espor takımlarının katılacağı araştırılıyor. Peki, Valorant Champions Tour 2022 ne zaman? VCT İstanbul hangi takımlar katılacak? Detayları haberimizde…
- 12.08.2022 12 Ağu 10:57 Riot Games'in Valorant partner takımlarına 1.5 milyon dolar ödeyeceği iddia edildi
İddialara göre Riot Games'in Valorant partner programına kabul edilen espor takımlarına yıllık 1,5 milyon dolara kadar çıkabilecek bir ödeme yapılabileceği söylendi.
- 11.08.2022 11 Ağu 08:43 Valorant dereceli ne zaman açılacak?
Valorant Türkiye'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama ile ajanların kör etme yeteneklerini devre dışı bırakan bir hata ile karşılaşılmasının ardından Valorant'ın dereceli maçları bir süreliğine devre dışı bırakıldı. Peki, Valorant dereceli ne zaman açılacak? Detayları haberimizde…
- 10.08.2022 10 Ağu 11:02 Valorant 5.03 yama notları paylaşıldı! İşte tüm yenilikler
Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ın 5.03 yamasının notları paylaşıldı. 9 Ağustos tarihinde yayınlanan yama notlarında öne çıkan ajan güncellemelerinde Chamber, Neon ve Jett bulunuyor. Peki, Valorant 5.03 yaması ile oyunda neler değişti? Detayları haberimizde…
- 10.08.2022 10 Ağu 09:05 Ayrılık sonrası yeri hemen doldu! Galatasaray Espor yeni koçunu duyurdu
Bu haftanın başında Galatasaray'ın elektronik spor branşı Galatasaray Espor'dan ayrıldığı duyurulan Valorant takım koçu Tolunay Pınarlı'nın takımdaki boşalan yeri hemen doldu. Sarı-Kırmızılılar, Valorant takımının yeni koçu için Timur Şengül ile anlaştı.
- 09.08.2022 09 Ağu 15:17 Valorant Turnuvası kayıtları başladı
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Talas Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Espor Valorant Turnuvası kayıtları başladı.
- 09.08.2022 09 Ağu 10:23 BBL Guild maçı ne zaman? BBL Guild maçı saat kaçta?
BBL Esports'un Valorant Champions Tour 2022'de gruplardan çıkamamasının ardından şansını VCT 2022: EMEA Last Chance Qualifier'da aramaya çalıştı. Upper Quarterfinals'da Team Liquid'e 2-0 kaybeden BBL Esport tekrardan şansını Lower Round 1'de Guild Esports'a karşı arayacak. Peki, BBL Guild maçı ne zaman? BBL Guild maçı saat kaçta? Detayları haberimizde…
- 09.08.2022 09 Ağu 08:35 Beklenen ayrılık geldi! Galatasaray Espor bir isime daha veda etti
Galatasaray'ın elektronik spor takımı Galatasaray Espor, Valorant takımının koçu Tolunay Pınarlı ile yollarını ayırdığını duyurdu ve takıma verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek koça kariyerinde başarılar diledi.
- 08.08.2022 08 Ağu 14:08 BBL maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta
Valorant Champions Tour 2022'de gruplardan çıkamayan BBL Esports, şansını VCT 2022: EMEA Last Chance Qualifier'da (LCQ) arayacak. VCT: EMEA LCQ'de Team Liquid ile eşleşen BBL Esports'un maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta? Detayları haberimizde…
- 06.07.2022 06 Tem 10:24 Pursaklar Belediyesi 'E-Spor' turnuvası sona erdi
Pursaklar Belediyesince düzenlenen Valorant e-Spor Turnuvası sona erdi.
- 29.06.2022 29 Haz 23:54 CS: GO mu Valorant mı? Tartışma yeniden alevlendi
Riot Games, Valorant'ı daha piyasaya sürmemişken çıkan "CS: GO mu Valorant mı?" tartışması yeniden alevlendi.