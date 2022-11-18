Son Dakika Valorant Haberleri

02:46 Game Awards 2022 adayları açıklandı! Kazananı siz seçin Merakla beklenen The Game Awards 2022 adayları açıklandı! Oyuncular, beğendikleri oyunlara oy verebilirler.

16:41 NVIDIA GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar performansın sınırlarını zorluyor Monster Notebook'un RTX serisi ekran kartlarıyla güçlendirdiği yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarıyla oyunun tadını çıkarın.

15:18 Yay/ada Amfi Tiyatro'nun adını Balıkesirliler belirleyecek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen; Cumhuriyet Kupası Ödüllü Sokak Basketbolu ve Espor Turnuvaları ile Cumhuriyet konserlerine, Balıkesirlilerin ilgisi büyük oldu.

10:34 İzmit'te Cumhuriyet Coşkusu Erken Başlayacak İzmit Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yılını, 27 Ekim Perşembe günü başlayacak bir dizi etkinlikle kutlayacak.

16:10 SPOR Türkiye Espor Futbol Ligi, TV8.5'ta canlı yayınlanacak Türkiye Espor Futbol Ligi, TV8.5'ta canlı yayınlanacakAteş Espor Organizasyon Başkanı Kadir Alayoğlu: Daha çok kitleye ulaşacağımızı düşünüyoruz"İlk defa böyle bir organizasyon bir ulusal kanalda yayınlanacak"Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu: Bu işi daha da ileri götürmeyi...

10:57 Red Bull Campus Clutch heyecanı şehir elemeleriyle devam ediyor Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch 2022'nin heyecanı şehirlere taşınıyor.

11:44 VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch'ta şehir elemeleri başlıyor Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch 2022'nin heyecanı şehirlere taşınıyor.

14:34 FUT Esports, Valorant Champions Tour'da Türkiye'yi temsil edecek Red Bull'un desteklediği FUT Esports, 2023'te valorant takımıyla beraber Avrupa'da kurulacak lige katılarak Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

14:17 İSTANBUL GENÇLİK OYUNLARI'NIN TANITIM LANSMANI YAPILDI Başakşehir Belediyesi, İstanbul İl Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım lansmanı yapıldı.

14:50 VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch geri döndü Öğrencilerin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch 2022'nin en iyi takımını bulmak ve oyunu yeni bir boyuta taşımak için geri döndü.

11:07 Zafer coşkusunu 'sanal savaşla' yaşadılar Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği e-spor turnuvasına katılan gençler, popüler savaş oyunu 'Valorant'ta zafere ulaşmak için tüm hünerlerini sergiledi.

09:54 Valorant Diff ne demek? Diff açılımı nedir? Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ta çokça karşılaşılan 'diff' kelimesini görenler ne anlama geldiğini merak ediyor ve "Valorant Diff ne demek?" şeklinde araştırıyor. Peki, Valorant Diff ne demek? Diff açılımı nedir? Detayları haberimizde…

17:56 Öğrenciler için fiyat performans canavarı dizüstü bilgisayarlar Öğrenciler için en iyi dizüstü bilgisayar modelleri listesiyle karşınızdayız. Fiyat performans oranıyla dikkat çeken modelleri derledik.

09:53 Valorant Champions İstanbul final biletleri dakikalar içerisinde tükendi Volkswagen Arena'da oynanacak Valorant Champions'ın final biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. 24 Ağustos Çarşamba günü satışa sunulan final biletleri hemen tükenirken grup aşaması ve playoff biletlerinin satışı hala devam ediyor.

14:47 Valorant 5. Bölüm 2. Kısım'daki yenilikler neler? Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ta 5. Bölümün ilk kısmı sona erdi. Valorant 5. Bölüm 2. Kısım'ın başlamasının ardından gelen yenilikler neler? Valorant 5. Bölüm 2. Kısım ne zaman başlayacak? Detayları haberimizde…

12:32 Türkiye'nin en iyi Valorant takımları Red Bull Home Ground'da karşılaşıyor Red Bull Home Ground, en üst düzey Valorant rekabetini yaşatmak ve oyunu yeni bir boyuta taşımak için geri döndü.

10:05 Valorant Champions playoffları İstanbul Volkswagen Arena'da oynanacak Valorant'ın merakla beklenen Champions etkinliği, yabancı kaynaklara göre playoff aşamaları İstanbul Volkswagen Arena'da yapılacağı bildirilirken grup aşamasının ise nerede yapılacağı henüz belli değil.

08:41 BBL Esports Valorant kadrosunda bir ayrılık daha BBL Esports, Valorant takımında yer alan Melih "pAura" Karaduran ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

10:34 Fenerbahçe'den bir isim daha ayrıldı! Oyuncunun sözleşmesi anlaşmalı olarak sonlandırıldı Fenerbahçe'nin elektronik spor takımı Fenerbahçe Esports, Valorant takımında yer alan Serkan "Shalz" Erdoğan ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırdığını açıkladı. Duyuru sonrası takıma teşekkür eden Erdoğan, "yeni maceralara adım adım" dedi.

15:10 Valorant Champions Tour 2022 Last Chance Qualifier şampiyonları belli oldu Valorant Champions Tour'un EMEA, North America, East Asia, APAC ve South America şampiyonları belli oldu. Valorant Champions Tour 2022 Last Chance Qualifier'ın en çok merak edilen bölgeler arasında ise EMEA ve North America yer aldı.

10:37 Valorant Champions Tour 2022 ne zaman? VCT İstanbul hangi takımlar katılacak? Valorant'ın bir sonraki Valorant Champions Tour turnuvasının İstanbul'da oynanacağı açıklanmasının ardından Valorant Champions Tour 2022 İstanbul'un ne zaman gerçekleşeceği ve hangi espor takımlarının katılacağı araştırılıyor. Peki, Valorant Champions Tour 2022 ne zaman? VCT İstanbul hangi takımlar katılacak? Detayları haberimizde…

10:57 Riot Games'in Valorant partner takımlarına 1.5 milyon dolar ödeyeceği iddia edildi İddialara göre Riot Games'in Valorant partner programına kabul edilen espor takımlarına yıllık 1,5 milyon dolara kadar çıkabilecek bir ödeme yapılabileceği söylendi.

08:43 Valorant dereceli ne zaman açılacak? Valorant Türkiye'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama ile ajanların kör etme yeteneklerini devre dışı bırakan bir hata ile karşılaşılmasının ardından Valorant'ın dereceli maçları bir süreliğine devre dışı bırakıldı. Peki, Valorant dereceli ne zaman açılacak? Detayları haberimizde…

11:02 Valorant 5.03 yama notları paylaşıldı! İşte tüm yenilikler Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ın 5.03 yamasının notları paylaşıldı. 9 Ağustos tarihinde yayınlanan yama notlarında öne çıkan ajan güncellemelerinde Chamber, Neon ve Jett bulunuyor. Peki, Valorant 5.03 yaması ile oyunda neler değişti? Detayları haberimizde…

09:05 Ayrılık sonrası yeri hemen doldu! Galatasaray Espor yeni koçunu duyurdu Bu haftanın başında Galatasaray'ın elektronik spor branşı Galatasaray Espor'dan ayrıldığı duyurulan Valorant takım koçu Tolunay Pınarlı'nın takımdaki boşalan yeri hemen doldu. Sarı-Kırmızılılar, Valorant takımının yeni koçu için Timur Şengül ile anlaştı.

15:17 Valorant Turnuvası kayıtları başladı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Talas Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Espor Valorant Turnuvası kayıtları başladı.

10:23 BBL Guild maçı ne zaman? BBL Guild maçı saat kaçta? BBL Esports'un Valorant Champions Tour 2022'de gruplardan çıkamamasının ardından şansını VCT 2022: EMEA Last Chance Qualifier'da aramaya çalıştı. Upper Quarterfinals'da Team Liquid'e 2-0 kaybeden BBL Esport tekrardan şansını Lower Round 1'de Guild Esports'a karşı arayacak. Peki, BBL Guild maçı ne zaman? BBL Guild maçı saat kaçta? Detayları haberimizde…

08:35 Beklenen ayrılık geldi! Galatasaray Espor bir isime daha veda etti Galatasaray'ın elektronik spor takımı Galatasaray Espor, Valorant takımının koçu Tolunay Pınarlı ile yollarını ayırdığını duyurdu ve takıma verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek koça kariyerinde başarılar diledi.