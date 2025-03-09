Bağcılar\'da 8 Mart\'a Özel Kadınlar E-Spor Turnuvası

Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın oyuncuların yer aldığı bir Valorant Turnuvası düzenledi. BoostGate Esports ve Arthea Queens takımları arasında geçen final mücadelesinde kazanan BoostGate Esports olurken, ikinci olan takım ise Arthea Queens oldu.

Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda E-Spor Merkezi'nde bir Valorant Turnuvası düzenlendi. Kadın oyuncuların rekabetçi arenada yer almasını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, BoostGate Esports birinci olurken, Arthea takımı ise ikinci oldu.

Kadın oyuncuların sayısının artırılması amaçlanıyor

Kadın oyuncuların e-spor sahnesinde daha fazla yer almasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvaya İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı illerden 20'den fazla takım başvurdu. Beş gün süren eleme aşamalarının ardından finalde BoostGate Esports ve Arthea Queens karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan final mücadelesinin kazananı BoostGate Esports oldu. Arthea Queens ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Oyun severler yoğun ilgi gösterdi

E-Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte oyun severler müsabakaları yakından takip etti. Final maçına da yoğun ilgi gösteren oyun severler, kadın oyuncuların e-spor alanındaki başarısını desteklerken, heyecan dolu anlara da tanıklık etti. Turnuvanın sonunda ise seyirciler arasında yapılan çekilişle çeşitli oyun ekipmanları hediye edildi. Çekiliş sonucunda 4 mouse, 3 klavye ve 4 mouse pad kazanan seyircilere dağıtıldı.

"E-sporu desteklemeye devam edeceğiz"

Gençlerin dijital dünyada gelişimini destekleyen projelere önem verdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "E-spor, gençlerimizin yeteneklerini sergileyebileceği ve kendilerini geliştirebileceği önemli bir alan. Kadınların da bu alanda daha fazla yer almasını istiyoruz. Bu nedenle bu tür organizasyonlara devam edeceğiz" dedi.

Turnuvanın kazanan takımı BoostGate Esports'un koçu ise, Türk e-sporunun gelişimi için bu tarz turnuvaların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Türk e-spor dünyasını daha iyi bir konuma getirmek bizim ilk amacımız" diye konuştu. - İSTANBUL