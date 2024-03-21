Üsküdar Belediyesi VALORANT Turnuvası Ödül Töreni

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen VALORANT Turnuvası'nın ödül töreni gerçekleştirildi.
Üsküdar Belediyesi E-spor Merkezi'nde yapılan törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yer aldı.
Törende konuşma yapan Bakan Bak, gençleri kötü alışkanlardan uzak tutmak istediklerini belirterek, "Belediyemiz, burada çok güzel bir ortam oluşturmuş. Hilmi başkana teşekkür ediyorum. Kendisinin yaptırdığı kütüphaneler de meşhurdur. Hilmi başkanın gençlere olan yatırımları mutluluk verici." diye konuştu.
E-sporu desteklediklerini belirten Bakan Bak, "Teknolojiyi kullanmak istiyoruz. Tüm dünyada yazılım, e-ticaret ve kodlama geleceğin dünyasında çok önemli. Ülkemiz, teknolojiye önemli yatırımlar yapıyor. 8-10 yaşındaki çocuklarımız kodlama öğreniyor. Meleke kazanma önemli. Bundan dolayı da bu merkez için Hilmi başkana teşekkür ediyorum. Ben daha çok futbolu seviyorum ama bu da güzel bir alan. Gençler bizim geleceğimiz. Bu yüzden teknoloji çok önemli. Yazılım, inanılmaz bir dünya." değerlendirmesinde bulundu.
Hilmi Türkmen: "Gençlerimizin bu merkeze ilgi ve alakası çok güzel"
Törene katıldığı için Bakan Bak'a teşekkür eden Hilmi Türkmen ise " Türkiye'de e-sporun federasyonunu kuran kişi Bakan Bak'tır. Biz de belediye olarak Türkiye'de ilk e-spor merkezini açtık. Gençlerimizin bu merkeze ilgi ve alakası çok güzel. Bu turnuvaya 700'e yakın genç katıldı. Burada gençler tatlı rekabeti, takım oyununu, rakibe saygıyı, 3 adım sonrasını hissetmeyi öğreniyor. Daha rasyonel düşünebiliyorlar. Gençler, burada olduğu sürece yanlış işlere bulaşmadan kendilerini geliştiriyor." ifadelerini kullandı.
50 bin liralık ödül havuzlu final maçları sonrası Mudanya E-spor takımı turnuvada birinci oldu. Ayrıca The Big Lixa ikinciliği elde ederken, No Exit üçüncü sırada yer aldı. Kazananlara ödüllerini Osman Aşkın Bak ile Hilmi Türkmen takdim etti.
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