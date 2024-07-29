Pcific Esports, VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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Pcific Esports, VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nde şampiyon oldu

Pcific Esports, VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi\'nde şampiyon oldu

Red Bull partnerliğinde düzenlenen VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi final maçında Pcific Esports, HOWL Esports'u 3-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Pcific Esports, VALORANT Champions Tour Ascension 2024: EMEA'da mücadele etmeye hak kazandı.

29.07.2024 14:04
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Red Bull partnerliğinde yapılan Türkiye'nin önde gelen VALORANT ligi olan VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi final maçında HOWL Esports takımını genel seride 3-2'lik skorla mağlup eden Pcific Esports Türkiye şampiyonu oldu. Birlik Ligi final maçını kazanan Pcific Esports, 31 Ağustos-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek VALORANT Champions Tour Ascension 2024: EMEA'da mücadele edecek.

VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi final maçında HOWL Esports takımını genel seride 3-2'lik skorla mağlup eden Pcific Esports Türkiye şampiyonu oldu. VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nde heyecan 1. Split aşaması ile başlamıştı. 20 Ocak - 14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen bu aşamada Digital Athletics, Fenerbahçe Esports, Fire Flux Esports, Galakticos, Galatasaray Esports, HOWL Esports, İstanbul Wildcats, Papara SuperMassive, Regnum Carya Esports ve S2G Esports takımları yer aldı.

10 takımın lig usulü karşı karşıya geldiği maçlar sonunda üçüncü ve altıncı ile dördüncü ve beşinci takımlar eleme maçına çıktı. Galipler ligin ilk iki sırasındaki takımlarla eşleşti, bu maçların galipleri arasında oynanan maçı kazanan ve ardından kaybedenler tarafından gelen Galakticos'u da yenen Fire Flux Esports bu split'i şampiyon tamamladı.

VALORANT Champions Tour Ascension 2024: EMEA'nın hemen öncesinde, 1 - 25 Ağustos tarihleri arasında Güney Kore'nin başkenti Seul'de VALORANT Champions 2024 gerçekleşecek ve Red Bull Takımı FUT Esports bu turnuvada şampiyonluk mücadelesi verecek. FUT Esports, EDward Gaming, G2 Esports ve Paper Rex takımları ile D Grubu'nda yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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