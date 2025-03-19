Gökalp Kızılkaya Altay E-Spor\'un Valorant Menajeri Oldu

Altay E-Spor resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamayla Valorant Menajerliği pozisyonuna Gökalp Kızılkaya'nın getirildiği duyuruldu.

Altay E-Spor takımında Valorant Menajerliği pozisyonuna Gökalp Kızılkaya getirildiği duyuruldu. Kızılkaya, yapılan bu transfer sonrasında Altay E-Spor resmi sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Altay Valorant takımının menajeri olmanın büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda gurur kaynağı olduğunu ifade eden Kızılkaya, "Amacım sadece maç kazanmak ya da kısa vadeli başarılar elde etmek değil, Altay'ın E-Spor sahnesinde kalıcı bir iz bırakmasını sağlamak. Bunun için doğru ekibi oluşturmak, oyuncularımızı sisteme en iyi şekilde entegre etmek ve sürdürülebilir bir başarı kültürü inşa etmek en büyük önceliğim. Hedeflerimize ulaşmak için gerçekçi ve sağlam adımlar atacağız. Öncelikli hedefimiz, Valorant arenasında istikrarlı bir yükseliş yakalayarak kendimizi kanıtlamak ve ardından uluslararası arenada Altay ismini en iyi şekilde temsil etmek. Taktiksel derinlik, oyun içi iletişim ve takım dayanıklılığı gibi kritik unsurlara odaklanarak oyuncularımızın gelişimini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Yeni yetenekler kazandırmayı misyon ediniyoruz"

Altay Valorant takımının yalnızca maç kazanmaktan ibaret olmayacağını dile getiren Kızılkaya, "Aynı zamanda yetenekli ancak henüz hak ettiği değeri görememiş genç oyunculara bir fırsat kapısı açmayı, Türk e-spor ekosistemine yeni yetenekler kazandırmayı da kendimize misyon ediniyoruz. Bizim için başarı sadece şampiyonluklarla ölçülmez; sürekli gelişim, öğrenme ve uzun vadeli istikrar en büyük önceliğimizdir. Gelecekte daha büyük başarılara imza atabilmek için disiplinli bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR