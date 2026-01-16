Talas'ta e-sporun yıldızları seçiliyor - Son Dakika
16.01.2026 11:48  Güncelleme: 11:50
Talas Belediyesi, e-spor alanında kariyer yapmak isteyen gençler için oyuncu seçmeleri düzenliyor. 16-22 yaş arası adaylar, Valorant, CS GO ve FIFA branşlarında değerlendirmeye tabi tutulacak. Seçmeler, Talas Belediyesi Espor Arena'da gerçekleştirilecek.

Talas Belediyesi; dijital çağın yükselen spor alanı olan e-sporda gençlere yeni bir kariyer kapısı aralıyor. Talas Belediyesi Espor Akademi Takımı için oyuncu seçmeleri başlıyor. Profesyonel e-sporcu olma hayali kuran gençler, bu büyük fırsatla yeteneklerini vitrine çıkaracak.

16-22 yaş arası gençlere yönelik düzenlenecek seçmelerde Valorant, CS GO ve FIFA branşlarında değerlendirmeler yapılacak. Seçmeler, Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Parkı karşısındaki Talas Belediyesi Espor Arena ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Oyuncu seçim mülakatları yüz yüze yapılacak olup, mülakatı başarıyla geçen adaylar Talas Belediyespor'un lisanslı e-spor oyuncusu olma hakkı kazanacak. Gençlerin teknolojiyle iç içe, disiplinli ve profesyonel bir spor anlayışıyla yetişmesini hedefleyen Talas Belediyesi, e-spor alanındaki bu çalışmasıyla hem yetenek keşfini hem de gençlere alternatif bir spor ve kariyer yolu sunmayı amaçlıyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ZlZnvhIVUQA0BPAGvg4SwLLdLNNumXtOGGeO5fuEC0_Ctg/viewform'pli=1 adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak sürece dahil olabiliyor.

Detaylı bilgi ve iletişim için [email protected] adresi ile @talasbelediyeespor sosyal medya hesabı üzerinden Talas Belediyesi Espor Akademisi'ne ulaşılabiliyor. Talas Belediyesi, gençleri geleceğin sporuna davet ederek e-sporda da öncü belediye vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor. - KAYSERİ

