Red Bull Takımı BBL Esports, 2025 EMEA Ligi VALORANT Dünya Şampiyonası'nda (VCT 2025) yarı finalde Team Heretics ile karşılaşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'da başlayan VCT 2025'in EMEA ikinci aşaması playoff'larında Fnatic ile karşılaşan BBL Esports, rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

BBL Esports, yarı finalde Avrupa'nın güçlü takımlarından Team Heretics ile karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak karşılaşmayı da kazanması halinde ekip finale yükselecek.

BBL Esports, Fnatic karşısında aldığı galibiyeti yakın zamanda hayatını kaybeden BBL Esports yayıncısı ve fanatiği Oğuzhan (Jrokez) Dalgakıran'a ithaf etti.