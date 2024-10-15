Red Bull Home Ground Takımları Belli Oldu

Ekonomi

Dünyanın en büyük sezon arası Valorant turnuvalarından Red Bull Home Ground'da şampiyonluk mücadelesi verecek takımlar belli oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull Home Ground, Türkiye'nin en iyi takımlarını bir araya getirerek heyecan dolu bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Digital Athletics'in açık elemeleri kazanarak geldiği, Red Bull takımı FUT Esports'un da doğrudan gruplara davet aldığı turnuvada şampiyonluk mücadelesi verecek takımlar açıklandı.

19-20 Ekim'deki grup aşamalarında, Türkiye'nin en iyi Valorant takımları şampiyonluk yolunda ilk adımlarını atacak. Turnuvaya davet edilen takımlar arasında VCT EMEA liginden Red Bull takımı FUT Esports, BBL Esports, Valorant Challengers Birlik Ligi takımlarından Eternal Fire, Galakticos, Galatasaray Esports, S2G Esports, Papara SuperMassive, DenizBank İstanbul Wildcats ve açık elemelerden gelen Digital Athletics ve Configstarz bulunuyor.

Türkiye finalini kazanan takım, 22-23 Kasım'da Berlin'de gerçekleşecek Red Bull Home Ground Dünya Finalinde dünyanın en iyi takımlarına karşı mücadele hakkı elde edecek.