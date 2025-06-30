BtcTurk GameFest: VALORANT Büyük Finali Gerçekleşti

Kuruluşunun 12. yılını kutlayan kripto para alım satım platformu BtcTurk tarafından düzenlenen GameFest Offline Finalleri, VALORANT Büyük Finali ile sona erdi.

ESA Arena'da gerçekleştirilen 3 günlük organizasyonun son günündeki VALORANT Büyük Finali, Avrupa'dan davetli olan e-spor takımları Gentle Mates ile Natus Vincere (NAVI) arasında oynandı.

Final maçını, 3-1'lik skorla kazanan Gentle Mates takımı, aynı zamanda 1 milyon liralık şampiyonluk ödülünün de sahibi oldu.

E-spor ve oyun dünyasını bir araya getiren BtcTurk GameFest'te toplamda 8 milyon lira ödül havuzu ile 500 bin lira seyirci ödülü dağıtıldı.

Etkinlikte Counter-Strike 2 Büyük Finali ile VALORANT Yarı Finalleri ve Büyük Finali sahnede izleyiciler eşliğinde oynandı.

Ayrıca çevrim içi tamamlanan MLBB, e-Football, PUBG Mobile ve Wild Rift turnuvalarında şampiyon olan takımlar da kupalarını ESA Arena sahnesinde aldı.

Katılımcılar için farklı etkinliklerin de planlandığı organizasyonda ilk 50 ziyaretçiye yönelik çekiliş, interaktif hediyeler, oyun aktivasyonları, cosplay yarışmaları ve influencer buluşmaları gerçekleştirildi.

Katılımcılar, ayrıca etkinlik alanında bulunan takımların stantlarını, BtcTurk tanıtım bölümünü ve çeşitli deneyim alanlarını ziyaret etme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, fiziki finallerin olduğu organizasyonda e-sporseverlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinlikte çok güzel bir kalabalık ve enerjinin olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Böylesi günler bizi mutlu ediyor. Özellikle e-sporseverlerin bir araya geldiği, birlikte müsabakaları izlediği, sosyalleştiği ortamlar hepimiz için çok kıymetli. Bu manada bu etkinliği hayata geçiren BtcTurk ailesine teşekkür ediyorum. Umuyorum ki böylesine etkinlikleri farklı zaman dilimlerinde, farklı markaların himayelerinde ülkemizde yaşamaya devam ederiz. Federasyon olarak böylesine etkinlikleri sonuna kadar sahipleniyoruz ve arkasında durmaya çalışıyoruz."

"Bu organizasyonlar, bilgisayar oyunu meraklısı gençlerin sosyalleşmesi için önemli"

ESA Sponsorluklardan ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetici Berkay Kani de organizasyon için BtcTurk ile yıllardır görüştüklerini söyledi.

Bu yıl ilki olmasına rağmen organizasyonun beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Kani, "BtcTurk, bu işe çok ciddi bir yatırım yaptı. Umuyorum ki önümüzdeki senelerde de devam eden geleneksel bir şey haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Kani, e-spora yatırım yapan markaların kendileri için çok kıymetli olduğunu, e-sporun yatırım gerektiren ve büyümeyi bekleyen bir sektör olduğunu anlatarak, "BtcTurk gibi bu işi gören, bu işteki faydayı ve değeri gören, gençlere yatırım yapmak isteyen markaların artması, bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Video yayın hizmeti Twitch yayıncısı Çağrı Ergün de finallerin gençlerin yoğun katılım gösterdiği keyifli bir organizasyon olduğunu belirtti.

E-spor organizasyonlarının bilgisayar oyunu meraklısı gençlerin sosyalleşmesi için önemli olduğuna dikkati çeken Ergün, şöyle devam etti:

"Bu organizasyonların şöyle bir etkisi var, zannediliyor ki bilgisayar oyunları asosyal yapıyor. İşte bu organizasyonlar, bu çocukların, bu arkadaşların sosyalleşmesine sebep olan etkinlikler aslında. Dolayısıyla e-spor da aslında ülkemizde az bilinse de gelişiyor. İyi oyuncular çıkartıyoruz."

Ergün, markaların yüzlerini e-spor organizasyonlarına dönmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.