Hristodulidis: Türkiye ile Diyalog Önemli - Son Dakika
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Politika

Hristodulidis: Türkiye ile Diyalog Önemli

GKRY lideri, Türkiye ile diyaloğun başlamasının hayati olduğunu vurguladı.

27.03.2025 22:21
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Fransa'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk hükümetiyle diyaloğun kademeli olarak başlamasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Ukrayna İçin Barış ve Güvenlik" konulu toplantı marjında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Hristodulidis yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bölgemizdeki gelişmeler hakkında daha detaylı bir diyaloğumuz oldu. Tüm taraflarca dile getirilen şey, var olan, ortaya çıkan her türlü görüş ayrılığını çözecek bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğudur. Diyalog olmadan, diplomasi olmadan karşılaştığımız sorunlara, zorluklara çözüm bulunamaz. Türk hükümetiyle diyaloğun kademeli olarak başlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte bu tür konferanslar bağlamında bile başarılması kolay olmayan bir şeydi ve bu tartışmanın yapılmasını önemli buluyorum" dedi. - PARİS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Dünya, paris, Son Dakika

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