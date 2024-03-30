CD Projekt, Cyberpunk 2077 ve Witcher oyunlarını mobil platformlara getirebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

CD Projekt, Cyberpunk 2077 ve Witcher oyunlarını mobil platformlara getirebilir

CD Projekt, Cyberpunk 2077 ve Witcher oyunlarını mobil platformlara getirebilir

CD Projekt'in ortak CEO'su Michal Nowakowski, şirketin popüler oyunlarının mobil portlarını üçüncü taraf geliştiricilere lisanslama olasılığını değerlendirdiklerini doğruladı. Bu karar, şirketin mobil oyun pazarına genişlemek istediğine dair güçlü bir işaret olarak kabul ediliyor.

30.03.2024 21:08  Güncelleme: 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CD Projekt'in ortak CEO'su Michal Nowakowski, şirketin Cyberpunk 2077 ve The Witcher gibi popüler oyunlarının mobil portlarını, üçüncü taraf geliştiricilere lisanslama olasılığını değerlendirdiklerini doğruladı. Bu karar, şirketin mobil oyun pazarına genişlemek istediğine dair güçlü bir işaret olarak kabul ediliyor.

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 ve Witcher oyunlarını mobile getirebilir

CD Projekt'in 2023 Mali Yıl kazanç çağrısı sırasında yapılan oturum sırasında Michal Nowakowski, stüdyonun oyunlarının mobil portlarını geliştirmek için üçüncü taraf stüdyolarla işbirliği yapma olasılığını doğruladı. Bu, Cyberpunk 2077 ve The Witcher gibi sevilen oyunların, mobil platformlarda daha geniş bir kitleye ulaşma ve oyuncuların bu evrenlerde yeni maceralar yaşamasını sağlama potansiyeline sahip olabileceği anlamına geliyor.

CD Projekt, Cyberpunk 2077 ve Witcher oyunlarını mobil platformlara getirebilir

Ancak CD Projekt'in bu hamlesinin ayrıntıları henüz net değil. Şirketin bu projeler için bir planı olduğu doğrulanmış olsa da, henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Bununla birlikte, bu adımın, şirketin gelir tabanını çeşitlendirmek ve genişletmek için atılmış önemli bir adım olduğu düşünülüyor.

CD Projekt'in bu potansiyel genişlemesi, oyunseverler arasında heyecan yarattı ve bu popüler evrenlerin mobil platformlarda nasıl sunulacağı merak konusu oldu. Cyberpunk 2077 ve The Witcher gibi büyük oyunların mobil portları, mobil oyun endüstrisinde büyük bir etki yaratabilir ve şirketin oyun portföyünü daha da çeşitlendirerek rekabet avantajı sağlayabilir.

The Sims 5 haritası sızdırıldı! Sevilen özellik geri mi geliyor?

Bu gelişmelerle birlikte, CD Projekt'in mobil oyunlarla ilgili stratejisi ve planları hakkında daha fazla ayrıntının yakında ortaya çıkması bekleniyor. Şirketin mobil oyun pazarında nasıl bir konum alacağını ve bu popüler oyunların mobil platformlarda nasıl sunulacağını görmek için heyecanla bekliyoruz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

The Witcher, CEO, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji CD Projekt, Cyberpunk 2077 ve Witcher oyunlarını mobil platformlara getirebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AMD, yapay zeka destekli Fidelity FX teknolojisi ile oyun grafiklerini iyileştirecek
    21:09 AMD, yapay zeka destekli Fidelity FX teknolojisi ile oyun grafiklerini iyileştirecek

    AMD, oyunlardaki grafik çözünürlüğünü iyileştiren Fidelity FX teknolojisi için yapay zeka desteği vermeye başlayacak. Bu yenilikle birlikte, teknolojinin daha verimli ve performanslı çalışması bekleniyor. Ayrıca, yeni nesil konsollardaki grafik kalitesinin de artması öngörülüyor.

  • YouTube Music, masaüstü web sitesinde çevrimdışı müzik indirme özelliğini kullanıma sunuyor
    19:10 YouTube Music, masaüstü web sitesinde çevrimdışı müzik indirme özelliğini kullanıma sunuyor

    Google'ın müzik yayın servisi olan YouTube Music, masaüstü web sitesindeki çevrimdışı müzik indirme özelliğini sonunda kullanıcıların hizmetine sunuyor. Bu beklenen özellik, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan şarkıları ve çalma listelerini dinlemelerine imkan tanıyacak.

  • Dünyanın en büyük elektrikli motosikleti Felo TOOZ tanıtıldı
    19:09 Dünyanın en büyük elektrikli motosikleti Felo TOOZ tanıtıldı

    Felo TOOZ, dünyanın en büyük elektrikli motosikleti olarak tanıtıldı. Araç, tek seferlik şarj ile 720 kilometre yol gidebiliyor ve 125 mph maksimum hızlanma seviyesine sahip. Ayrıca yüksek multimedya kapasitesi, tatmin edici navigasyon imkanı ve kapsamlı hoparlör sistemi gibi özelliklere sahip olan Felo TOOZ, büyük bir bataryaya ve 12 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ayrıca güvenlik kapasitesi ve hızlı şarj sistemi ile dikkat çekiyor. Sizce Felo TOOZ iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Elektrik motosikletlere sıcak bakıyor musunuz? Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.

  • The Sims 5 haritası sızdırıldı! Sevilen özellik geri mi geliyor?
    19:09 The Sims 5 haritası sızdırıldı! Sevilen özellik geri mi geliyor?

    The Sims 5 haritası, Reddit'te sızdırıldı ve görünüşe göre The Sims 3'ün sevilen özelliği geri geliyor. İşte detaylar!

  • ABD Meclisi, Microsoft Copilot'un kullanımını yasakladı
    19:09 ABD Meclisi, Microsoft Copilot'un kullanımını yasakladı

    ABD Meclisi, resmi cihazlarında Microsoft'un Copilot yapay zeka asistanını kullanımını yasakladı. Güvenlik endişeleri nedeniyle Kongre personeline Copilot kullanımı resmen yasaklandı. Ancak, kişisel cihazlarda kullanımına kısıtlama getirilmedi. Meclis, daha önce ChatGPT gibi yapay zeka asistanlarının kullanımına sınırlama getirmişti. Microsoft, hükümet kullanıcıları için daha güvenli araçlar ve hizmetler sunma yolunda ilerliyor.

  • Bitcoin: Gizemli Yaratıcıdan Yatırım Bankası Patlamasına
    17:10 Bitcoin: Gizemli Yaratıcıdan Yatırım Bankası Patlamasına

    Bitcoin'in tarihinden öne çıkan yedi anı inceleniyor. Haberde, Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği, Bitcoin ile yapılan ilk pizza satışı, El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olması, Kazakistan'da Bitcoin madenciliği patlaması ve çöküşü, kaybolan Bitcoin cüzdanı, dolandırıcı Kripto Kralı Sam Bankman-Fried ve Bitcoin'in yatırım bankalarının ilgisini çekmesi gibi konular ele alınıyor.

  • RTX 4060 ve 13400F İşlemcili Excalibur E750 ve E650 İncelemesi
    17:10 RTX 4060 ve 13400F İşlemcili Excalibur E750 ve E650 İncelemesi

    Küresel çip krizi ve ekonomik dengesizliklerin etkisiyle bilgisayar sektörü zor bir dönemden geçiyor. Bu durumda toplama bilgisayar almak isteyenler için RTX 4060 ve 13400F işlemcili Excalibur E750 ve E650 inceleme videosu hazırladık. Videoda, Excalibur E650 ve E750 modellerinin özellikleri ve performansı detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca, bu sistemlerin bileşenleri ve özellikleri de açıklanıyor. İhtiyaç duyanlar için videoda yer alan PC modelleri de satın alma bilgileriyle birlikte paylaşılıyor.


20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
19:54 Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti
18:14 Gaziantep’te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu Gaziantep'te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu
18:09 Yerel seçim için propaganda yasakları başladı Yerel seçim için propaganda yasakları başladı
20:45 Yalova’da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı Yalova'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı
20:19 Diyarbakır’da petrol boru hattındaki sızıntı Kamışlı Çayı’na karıştı Diyarbakır'da petrol boru hattındaki sızıntı Kamışlı Çayı'na karıştı
19:56 Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan ’İki Gözüm Ahmet: Sürgün’ filmi 5 Nisan’da vizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyonda
17:05 Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu
17:02 Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı’nın eleştiri videosunu ti’ye aldı: ’Babababa’ diyesim geliyor Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor
16:59 Şanlıurfa’da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu Şanlıurfa'da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
16:34 İzmir’de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 21:50:29. #1.11#
SON DAKİKA: CD Projekt, Cyberpunk 2077 ve Witcher oyunlarını mobil platformlara getirebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement