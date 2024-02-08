ChatGPT ile Görsel Üretimi için Filigran Özelliği - Son Dakika
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Teknoloji

ChatGPT ile Görsel Üretimi için Filigran Özelliği

ChatGPT ile Görsel Üretimi için Filigran Özelliği

OpenAI, ChatGPT yapay zeka sohbet robotu için filigran özelliği getirdi. Bu özellik, yapay zeka ile üretilen görsellerin taklit edilmesini engellemek için kullanılıyor. Ancak filigranın etkili olup olmayacağı konusunda şüpheler bulunuyor.

08.02.2024 12:07  Güncelleme: 12:59
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OpenAI, ChatGPT yapay zeka sohbet robotu için önemli bir güncelleme getirdi. Buna göre ChatGPT ile görsel üretimi filigranlı olacak. Son dönemde Taylor Swift skandalıyla başka bir seviyeye gelen yapay zeka ile görsel üretimi, böylece yeni bir güvenlik önlemine kavuştu. Peki ama ChatGPT ile görsel üretimi için filigran ekleme ne kadar işe yarayacak?

ChatGPT ile görsel oluşturma için filigran özelliği ve getirdikleri

Bildiğiniz gibi özellikle stok fotoğraflarda karşımıza çıkan fligranlar, görsellerin taklit edilmesini engelliyor. Ancak OpenAI, ChatGPT filigran özelliğini bundan çok görselin yapay zeka ile üretildiğini anlamak için geliştirdi. Taylor Swift'in sahte uygunsuz fotoğraf yapay zeka ile üretilmesi, tüm sektörü etkiledi. ABD yönetimi de hali hazırda yapay zeka görselleri için fligran zorunluğu getiren bir yasa çıkarmanın peşinde.

İşte OpenAI bu anlamda erken davrandı ve yapay zeka ile görsel üretimi için filigran özelliği sunmaya başladı. Peki ama bu fligran görselin üzerinde mi yer alıyor. Aslında beklendiğinin aksine bu ChatGPT filigran özelliği C2PA spesifikasyonlarını kullanan meta verileri içeriyor.

ChatGPT ile Görsel Üretimi için Filigran Özelliği

Bu sertifikasyon ile ChatGPT ile üretilen her görselin ne zaman ve hangi araçla üretildiği gibi temel bilgileri gösterecek. Ancak bunun için C2PA meta verilerini okuyabilen sitelere görselleri eklemeniz gerekiyor. Böylece görselin yapay zeka ile üretilip üretilmediğini anlamak mümkün olacak.

Images generated in ChatGPT and our API now include metadata using C2PA specifications.

This allows anyone (including social platforms and content distributors) to see that an image was generated by our products. https://t.co/kRv3mFnQFI pic.twitter.com/ftHqECS8SB

— OpenAI (@OpenAI) February 6, 2024

ChatGPT ile görsel oluşturma için getirilen meta filigran önemli olsa da çok da etkili bir yöntem değil. Hali hazırda tüm dijital fotoğraflarda meta veriler yer alıyor. Ancak bunları kolayca değiştirmek de mümkün. Yani bu sahte görselleri üreten kişiler de görsel meta verilerin değiştirebilirler.

Bu anlamda kullanıcıların sahte olma ihtimali olan görseller için Google üzerinde tersten arama yapması önemli. Böylece görselin gerçek kaynağına da ulaşmanız mümkün. Yine de OpenAI, Microsoft ve Google gibi bu konuda sektörü yönlendiren firmaların daha fazla önlem alması da önemli.

Peki sizce yapay zeka ile sahte fotoğraf üretimi için kesin bir çözüm bulmak mümkün mü? Bu anlamda ChatGPT için filigran özelliği sizce bir yere kadar etkili olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete

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