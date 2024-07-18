Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi - Son Dakika
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Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi

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En Hamarat Benim programının sevilen sunucusu Kadir Ezildi, bir süredir sır gibi sakladığı sevgilisi Gamze Türkmen ile sözlendi. Aile arasında bir tören yapan Ezildi'nin söz töreni takipçilerinden tam not aldı.

18.07.2024 09:54  Güncelleme: 10:20
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Yıllardır yaptığı temizliklerle adından söz ettiren ve bir süredir NOW TV'de En Hamarat Benim programının sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, dün akşam sözlendi.

GELENEKLERE UYGUN SÖZ TÖRENİ YAPTI

Bir süredir Erzurum'da yaşayan Gamze Türkmen ile gözlerden uzak ilişki yaşayan Kadir Ezildi, evlilik yolunda ilk adımı attı. Günlerdir düğün hazırlığı yapan Ezildi, dün akşam aile arasında Erzurum'da sözlendi. Ezildi ve Türkmen söz töreninde beyaz renkte kıyafetler tercih etti. Her anını 4,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Ezildi'nin geleneklere uygun yaptığı söz töreni sevenlerinden tam not aldı. Ezildi için "Tam olması gerektiği gibi bir söz töreni" ve "Bir ömür boyu mutlu olun" yorumları yapıldı.

"OLAYLARIN BURAYA GELECEĞİNİ TAHMİN ETMEDİK"

Dün sabah sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları paylaşan Kadir Ezildi, tanışma hikayesini anlattı. Türkmen ile mart ayında konuşmaya başladıklarını söyleyen Ezildi "Dedemin 40 mevlitinin gecesiydi. Şiddetli bir FMF atağı geçirdiğim acil yatağında sevdiklerimden ayrılmanın acısını iliklerime kadar yaşarken kendimi yalnız hissettiğim bir anda aldığım duaların karşılığı olarak hiç beklenmedik bir anda konuşmaya başladık. Olayın buralara geleceğini tahmin etmez iken hep hakkımızda hayırlısını istedik hamdolsun" dedi.

ÖLEN ANNEANNESİNİN FOTOĞRAFINI YAPIŞTIRDI

Söz töreninde sevgilisine sarıldığı bir kareyi yayınlayan Kadir Ezildi "Gülen yüzün hiç solmasın aşkım. Bembeyaz bir sayfa açtık güzel anılar dolduracağız" ifadelerini kullandı. Ezildi aylar önce kaybettiği ve acısını unutamadığı anneannesinin fotoğrafını da takım elbisesinin içerisine yapıştırdı.

Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi

En Hamarat Benim, Kadir Ezildi, NOW, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Davut Çağlar: Allaha tan sakladığı yeri unutmamış 0 0 Yanıtla
  • Kadir Aygün: mutluluk lar dilerim kardeşm 0 0 Yanıtla

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