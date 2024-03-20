BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yanıt - Son Dakika
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yanıt

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş\'tan AKP Genel Başkanı Erdoğan\'a yanıt

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 'hakikatleri yüzümüze haykırın' sözlerine cevap verdi. Baş, İsrail ile ticarete devam edildiğini ve siyasi rant için her şeyin kullanıldığını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerin değişim için bir fırsat olduğunu vurguladı. Emekli maaşlarının artırılması gerektiğini ve hükümetin futboldan elini çekmesi gerektiğini de dile getirdi.

20.03.2024 20:09  Güncelleme: 20:10
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan 'Hakikatleri yüzümüze söyleyin' diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine "Bir mitingde 'İsrail ile ticareti durdurun' diye pankart açan insan hemen derdest edildi. Hakikatler bunlar. Siz Filistin, Filistin dediniz ama buna rağmen İsrail ile ticarete devam ettiniz. Halbuki işin hakikati şu; siz siyasi bir rant için Müslümanın canını da, mazlumun canını da, insanın hayatını da her şeyi kullanabiliyorsunuz, problem burada" ifadeleriyle yanıt verdi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Now TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'hakikatleri yüzümüze haykırın' şeklindeki sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"TEMELİ SARSTINIZ, ADALETİ YOK ETTİNİZ"

"Silivri soğuktur diyorum. Bir mitingde 'İsrail ile ticareti durdurun' diye pankart açan insan da hemen derdest edildi. Hakikatler bunlar. Siz Filistin, Filistin dediniz ama buna rağmen İsrail ile ticarete devam ettiniz. Filistin'de her gün onlarca çocuk ölüyor, Ramazan gününde her gün insanlar açlıktan ölüyor ama hükümetin umurunda değil bu durum. Türkiye'den gemiler gidiyor, İsrail ile ticaret devam ediyor. Şimdi 'Biz yardım gemisi yolluyoruz' demeye başladılar. 6 ay sonra 'yardım gemisi yolluyoruz' diye hava atıyorsunuz. Halbuki işin hakikati şu; siz siyasi bir rant için Müslümanın canını da, mazlumun canını da, insanın hayatını da her şeyi kullanabiliyorsunuz, problem burada. Siz siyasi rant için devletin bütün imkanlarını kullanabiliyorsunuz. Siyasi rantınız için bütün insanların emeğini sömürebiliyorsunuz. Siyasi etik diye bir şey kalmadı. İktidarın bu davranış biçimi buraya getirdi aslında. Dolayısıyla yüzümüze her şeyi söyleyin… Söylüyoruz işte ama dinleyen yok veya duyulduğunda da hemen bir işlem yapılabiliyor. Bizim şansımız bir siyasetçi olarak bunları konuşabiliyoruz, çok az da olsa bir özgür alanımız olabiliyor. Ama halkın bunları söyleme şansı yok bile. Bir tweet atarken bile korkarak atıyorsunuz. Toplum bu durumda, attığı tweetten dolayı yargılanıyor, hemen yaka paça gözaltına alınıyor. Gözaltına alınma şartları sağlanmış sağlanmamış ama umurunda değil. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanıyor, tutuklanma şartları sağlanmamış ama kimsenin umurunda değil. Dolayısıyla hukukun, adaletin bittiği yerde… Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Adalet Mülkün Temelidir' diye bir sözü var. Siz temeli sarstınız, adaleti yok ettiniz ve şimdi, 'bize istediğinizi söyleyin' diyorsunuz."

"BU YEREL SEÇİM DEĞİŞİM İÇİN FIRSAT"

"Türkiye'de 40 bin tane seçim yapalım bu hükümet tarzında hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü adalet kalmamış, hukuk kalmamış, düzen kalmamış" diyen BTP lideri, "Her şey menfaate göre yorulmaya başlanmış, düşünülmeye başlanmış. Dolayısıyla bunu düzeltmemiz lazım ilk olarak. Bu yerel seçim aslında bunun için bir fırsat. Bu fırsatı Türkiye'de gençlerin önünü açarak, bu fırsatı Türkiye'de yeni sözlerin, yeni düşüncelerin önünü açarak kullanalım. Biz değişim diyoruz, yenilenme diyoruz, gelişim diyoruz. Bunu bugün yapmayacağız da ne zaman yapacağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gençler darbe yapsa karşı çıkmam şeklindeki sözleriyle ilgili soru üzerine de şöyle konuştu:

"Biz darbe yapmıyoruz. Ben 33 yaşındayım, çoluk çocuk sahibi insanım ama her şeyimi bir kenara bıraktım, bu ülke için mücadele ediyorum. Benim önümü açması gereken insanlar benim önümü kapatıyor. Darbe yapmıyoruz, siyaset yapıyoruz, siyasetin içindeyiz. Şu anda Türk siyasetini parsellemiş bütün partiler için söylüyorum; bir dertleri var, o da gençleri allayıp pullayıp siyasetten uzak tutmak."

"EMEKLİ MAAŞININ EN AZ 35 BİN LİRA OLMASI LAZIM"

Hükümetin para yok diyerek emeklinin ek zam taleplerini geri çevirmesini de eleştiren Baş, "Bence şu anda emekli maaşının en az 30 - 35 bin lira olması lazım. Çünkü geçim ancak böyle sağlanabilir, belki daha üstü. Bunu veremiyorsun, niye? Bütçem yeterli değil, ben bunu yapamıyorum diyorsun. O zaman emekliye 5 bin lira verelim, maaşı düşürelim. Asgari ücret 17 bin lira, hiç kimse geçinemiyor, o zaman asgari ücreti 10 bin liraya düşürelim. Yani bunun 27 bin olmasıyla 17 bin olması arasındaki fark eğer seni zorluyorsa 7 bin liraya düşürelim 10 bin lira daha cebinde kalsın, böyle mantık olmaz. Türkiye'deki temel problem ekonomiye bakış problemi. BTP dışında hiçbir partinin özel bir ekonomik tezi yoktur. Bütün partilerdeki bir kısır döngüdür, bir çıkmaz sokak. Hepsinin ekonomideki bakış açısı standarttır, aynıdır, liberal bakış açısıdır, neoliberal bakış açısıdır, devletçi yaklaşımdan uzaktır, Atatürk'ün ekonomi ilkelerinden uzaktır. Dolayısıyla bunun çözümü bizim ekonomiye bakış açımızın değişmesi, insan emeğine biçtiğimiz değerin değişmesidir"

"HÜKÜMET FUTBOLDAN ELİNİ ÇEKMELİ"

Trabzon spor – Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili de görüşlerini açıklayan Baş şunları söyledi;

"Görüntüleri tasvip etmek mümkün değil. Ben Trabzonluyum, Trabzonsporluyum ama bir Trabzonspor taraftarı olarak holigan asla olamam. Sorun şu; Türkiye'nin tamamı için bunu söyleyebiliriz, insanımızın hakeme güveni kalmadı, federasyona güveni kalmadı, hakime güveni kalmadı, sokaktakine güveni kalmadı, komşusuna güveni kalmadı. Yani öyle bir güvensiz ortam oluştu ki… Bu hükümetin elini attığı her yer böyle. Şimdi bir siyasetçi olarak benim spordan rant devşirmemem gerekiyor, siyaset bunu yapıyor. Türk futbolunda genel bir kanaat şunu söylüyorum; hükümet futbola müdahil. Hükümet kalkıyor federasyon başkanı atıyor, bundan önceki federasyon başkanı da ortada, ondan önceki de ortada ve onların yaptıkları da ortada. Bu durum hükümetin elini attığı bütün sosyal alanlarda var. Toplum da burada adaletsizlik gözlemlediğini düşünerek, bu sefer kendi refleksini göstermeye başlıyor. Bunu taraftarlar da yapıyor, spor kulübü başkanları da yapıyor, futbolcular da yapıyor. Dolayısıyla acil olan bu çirkin görüntülerden kurtulabilmek için gereken, siyasetin spordan elini çekmesidir. Spor kendi alanında, kendi mecrasında akar, futbol oynanır ama Türkiye'de öyle bir şeye dönüştürülüyor ki….  Düşünün Türkiye'de çok önemli bir kriz olsun - eğri oturup doğru konuşalım-  bir Trabzon Fenerbahçe maçı yapın, bir kavga çıkarın gündem bambaşka bir şey olsun. Bir Galatasara - Fenerbahçe maçı yapın gündem bambaşka bir yere gitsin. Emekli konuşulmasın, kriz konuşulmasın, dış politika konuşulmasın, bütün bakanlar gelmiş İstanbul'a çullanmış İstanbul'u almak için. Bu konuşulmasın ne konuşulsun; futbol konuşulsun, magazin konuşulsun! Çünkü siyaset bundan rant elde ediyor. İlk girişte ne söyledim, siyaset her şeyden rant elde etmeye çalışıyor, etik hiçbir tarafı kalmamış. O yüzden insanlar patlamaya müsait bomba gibi tabiri caizse."

Kaynak: ANKA

Hüseyin Baş, Hükümet, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yanıt - Son Dakika

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