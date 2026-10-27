Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu

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Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 25 yaşındaki Emirhan Özarslan ve Fatih Yıldız, aynı saatlerde farklı mahallelerdeki evlerinde ölü bulundu. Hüyüklü ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde yaşanan iki ölümü de şüpheli bulan polis ekipleri inceleme başlattı. Aynı yaşta olan iki gencin ölüm nedenleri henüz belirlenemedi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dün akşam saatlerinde iki ayrı mahalleden ölüm haberleri geldi. Aynı yaşta olan iki gencin evlerinde hareketsiz halde bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İLK ÖLÜM HÜYÜKLÜ MAHALLESİ'NDE

Edinilen bilgilere göre, Hüyüklü Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Emirhan Özarslan, evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölümün nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.

AYNI SAATLERDE BİR GENÇ DAHA ÖLÜ BULUNDU

İlk olayın yaşandığı saatlerde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nden de benzer bir haber geldi. 25 yaşındaki Fatih Yıldız, evinde ölü bulundu.

İKİ ÖLÜM DE ŞÜPHELİ BULUNDU

Aynı ilçede, aynı saatlerde meydana gelen iki ölümü de şüpheli değerlendiren polis ekipleri, olaylarla ilgili inceleme başlattı. Gençlerin ölüm nedenleri henüz belirlenemedi.

Kaynak: İHA
GaziosmanpaşaKahramanmaraşFatih YıldızİncelemeGüncelPolisAfşinSon Dakika

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