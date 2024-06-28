Şükrü Özyıldız, Esas Oğlan dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika
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Şükrü Özyıldız, Esas Oğlan dizisinin kadrosuna dahil oldu

Şükrü Özyıldız, Esas Oğlan dizisinin kadrosuna dahil oldu

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Hadise ve Seda Bakan'ın başrolü paylaşacağı Esas Oğlan dizisinin kadrosuna dahil oldu. Özyıldız dizide Bakan'ın partnerini oynayacak.

28.06.2024 13:27
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Son olarak Ruhun Duymaz ve Aşk Taktikleri dizilerinde rol alan yetenekli oyuncu Şükrü Özyıldız, Şenol Sönmez'in yönetmenliğiyle Gain'de yayınlanacak Esas Oğlan dizisiyle el sıkıştı.

8 BÖLÜM ÇEKİLECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özyıldız, Hadise'nin Ceren rolü, Seda Bakan'ın Selma rolüne hayat vereceği dizide Selma'nın partneri olarak boy gösterecek. Dizide Hadise'nin partnerini de ilhan Şen oynayacak. Gain'de yayınlanacak Esas Oğlan dizisinin çekimleri, Temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak. Romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek.

Şükrü Özyıldız, yakın zamanda Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri filmlerinde ve NOW TV'de yayınlanan Ruhun Duymaz dizisinde oynamıştı.

Şükrü Özyıldız, Esas Oğlan dizisinin kadrosuna dahil oldu
Şükrü Özyıldız, Esas Oğlan dizisinin kadrosuna dahil oldu
Şükrü Özyıldız, Esas Oğlan dizisinin kadrosuna dahil oldu

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şükrü Özyıldız, Esas Oğlan dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz: kesin hızlı bi şekilde enflasyon düşer bravo 4 1 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen: Hadise hiç olmamış. 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Şükrü Özyıldız, Esas Oğlan dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika
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