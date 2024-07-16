Gonca Vuslateri, doğum sonrası setlere geri dönüyor

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Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, hamile kaldığını öğrendikten sonra setlere ara verdi. 26 Nisan'da bebeğini kucağına alan Vuslateri, setlere geri dönme kararı aldı.

ÜVEY ANNEYİ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, setlere annelik molası veren Vuslateri, Ay Yapım'ın # NOW için çekeceği, unutulmaz dizilerin ödüllü yönetmeni Hilal Saral'ın çekeceği Hayat Hırsızı'yla el sıkıştı. Doğum sonrası hızla formuna kavuşan Vuslateri'nin 16 kilo verdiği öğrenildi. Yıllar önce Cansu Dere ile başrolü paylaştığı Anne dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, yeni dizisinde de Nur adındaki üvey bir anneye oynayacak. İsmi değişmesi planlanan Hayat Hırsızı dizisi, 20 Temmuz'dan sonra sete çıkacak.