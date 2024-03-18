Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Sosyal Konut Projeleri İkinci 5 Yılda Öncelikli

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal politikalarI önceleyen bir belediye anlayışı içerisinde hizmet ürettiklerini belirterek, "İkinci 5 yıllık dönemde en önemsediğimiz projelerin başında sosyal konut projeleri geliyor. Sosyal politikalar bizim rutin uygulamalarımız. Belediyecilikte bir vizyon ortaya koyacaksınız. Siz vizyon koyacaksınız, gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyleri gerçekleştireceksiniz. Biz de bu yolda ilerliyoruz, öyle tarihe geçiliyor, rutinle tarihe geçilmiyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Vahap Seçer, NOW TV'de gazeteci İlker Karagöz'ün hazırlayıp sunduğu 'Çalar Saat' programının canlı yayın konuğu oldu. Seçer programda; metro projesinden sosyal hizmetlere, sosyal konut projesinden deprem için dirençli kentlere kadar pek çok konu hakkında bilgi vererek, ikinci 5 yılda yapacaklarını anlattı.

Başkan Seçer, Türkiye'de 15 milyonu aşan nüfusu ile emeklilerin olumsuz ekonomik koşullardan en çok etkilenen gruplardan olduğunu ve yerel seçimlerde iktidar adaylarına olumsuz oy kullanarak reaksiyon göstereceklerini düşündüğünü dile getirdi.

Mersin'in de gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu ve bu nedenle derin yoksulluğun yaşandığı bir kent olduğunu söyleyen Başkan Seçer, göreve geldiklerinde en çok sosyal hizmetlere önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"48 NOKTADA 3 ÇEŞİT YEMEĞİ 10 TL'YE ALABİLİRSİNİZ"

"Mahalle mutfakları uygulamamız Türkiye'de de ses getiren, takdir edilen bir çalışma. 48 noktada 3 çeşit yemeği 10 TL'ye alabilirsiniz. Satış noktalarına yemeğin geldiği saatlerde gelin gözünüzle orada oluşan kuyruğu görün. Birçok belediyenin ucuz ekmek uygulaması var. Mersin'de 5 TL'ye belediye ekmeği satılıyor. Gelin ekmek büfelerine ekmek geldiği saatlerde kuyruğu görün. Bu da toplumun ekonomik olarak nasıl bir darboğaz içerisinde olduğunu gösteriyor. Sadece emekliler değil. İşçi sınıfı da çiftçi sınıfı da esnaf da ekonomik olarak son derece sıkıntılar yaşıyor. Özellikle Mayıs seçimlerinden sonra gün yüzüne çıktı. Katbekat kapasiteyi artırsak yine yetiştiremeyiz o kadar çok talep fazla. Ne kadar arzı artırırsanız artırın yetiştiremezsiniz."

Gazeteci Karagöz'ün Başkan Seçer'e, 5 yılda bir engelleme ile karşılaşıp karşılaşmadığını sorması üzerine Seçer, kentin yararına olan projelerde engellemeler yaşadıklarını anlattı. Seçer, Mersin Metrosu'nun da yıllardır sürüncemede kaldığını aktararak, şunları belirtti:

"MERSİN METROSU DIŞ FİNANS KULLANIM İZNİNİN GECİKMESİ YÜZÜNDEN NEBATİ'NİN MASASINDA KALDI"

"Belediye bir yatırım veya bir atılım yapacağı zaman, Belediye'nin cebine para gireceği herhangi bir karara mutlaka olumsuz bakıyorlar, size ket vuruyorlar. Mevcut imkanlarınızla; 'Allah'ınıza şükredin, bununla kenti yönetin, bununla ne yapacaksanız yapın' anlayışı içerisinde 5 yılı geçirdik. Ama her şeye rağmen tabii ki yol aldık. Mersin Metrosu uzunca süre tartışıldı. Başlamış bir proje, dış finans kullanım izninin gecikmesi yüzünden bakın 2 yıl, o zaman Hazine ve Maliye Bakanı'ydı, şu anda Mersin Milletvekili Sayın Nurettin Nebati'nin masasında kaldı. Dış finans kullanım izni verilmedi. Şimdi seçimlerden sonra imza atıldı. Biz de finans arayışına çıktık ve olumlu gelişmeler var. Seçimden sonra da hızla başlayan inşaatı sürdürüp gideceğiz."

Türkiye'de kiraların en hızlı yükseldiği yerin Mersin olduğunu kaydeden Seçer, şunları dile getirdi:

"EN ÖNEMSEDİĞİMİZ PROJELERİN BAŞINDA SOSYAL KONUT PROJELERİ GELİYOR"

"İlk etapta biz binlerce konut yapalım, bunlar Belediye Evleri olsun, bu model Almanya'da var, İngiltere'de var, vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla kiraya verelim. Bunu bir model olarak biz uygulayalım ama sadece bu değil, gelişmelere göre yine sosyal konut yapsınlar, kira öder gibi de satışını yapalım. Konut sahibi yapalım vatandaşlarımızı. İkinci 5 yıllık dönemde en önemsediğimiz projelerin başında sosyal konut projeleri geliyor. Kadını, çocuğu ve onlara yönelik politikaları önceliyoruz. Mersin küçük Türkiye. Mersin göçle büyüyen bir kent. Türkiye'deki gelişmelerden, Arap yarımadasındaki gelişmelerden, bölgedeki gelişmelerden, yatırımlardan göç almış ve kentte muazzam bir çeşitlilik var. Başta kadınlar çok çeşitli sorunlar yaşıyor; ekonomik sorunlar ve geldikleri toplumların geleneksel yapısından kaynaklanan sorunlar yaşıyorlar. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri Türkiye'nin sürekli gündeminde olan konular. Bunu Mersin de derinden yaşıyor. Birilerinin bu ailelere el atması ve bu aileleri yönlendirmesi lazım. Yerel yönetimlerin başlıca görevlerinden bir tanesi de bu. Yol yaparsınız, sinekle mücadele ederseniz, park yaparsınız ama insanların acısını da, sorununu da görmek lazım."

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak verdikleri sosyal destekleri de tek tek anlatan Seçer, şunları paylaştı:

"VİZYON ORTAYA KOYACAKSINIZ, RUTİNLE TARİHE GEÇİLMİYOR"

"Onun için 10 TL'ye 3 çeşit yemek veriyoruz, hamile kadına süt gönderiyoruz, yeni doğan bebeğe mamasını gönderiyoruz, yaş almış yurttaşın hasta bakımını yapıyoruz. Tabi ki bu destekler devam edecek. Sosyal politikalar bizim rutin uygulamalarımız. Belediyenin; kenti temiz tutmak, yollarını güzel yapmak, temiz bir içme suyu sağlamak ve kanalizasyon imkanı sağlamak gibi rutin işleri vardır. Bunların ötesinde belediyecilik yaratıcılık istiyor. Belediyecilikte bir vizyon ortaya koyacaksınız. İmkansız gibi görünen, bir tabu haline gelen raylı sistemleri getireceksiniz. 'Mersin'in Metro ile ne işi var? Bu yükün altından kalkabilir mi? Bu masrafın altından kalkabilir mi?' Mesele böyle değil. Siz vizyon koyacaksınız, gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyleri gerçekleştireceksiniz. Biz de bu yolda ilerliyoruz, öyle tarihe geçiliyor, rutinle tarihe geçilmiyor."

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü olduğunu vurgulayan Karagöz'ün, tarihe önemli tanıklık eden Nusret Mayın Gemisi'nin de Mersin'de olduğunu hatırlatması üzerine Seçer sözlerini, şöyle noktaladı:

"Oradan bir kahraman ve bir lider çıktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bugünkü laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Çok şey ifade eden bir zafer. Türkiye'nin birlikteliğini doğudan batıya, kuzeyden güneye, hangi etnik yapıdan, mezhepten olursa olsun insanların vatan topraklarını korumak için bir arada ve tek yürek olduklarını gösteren muazzam bir zafer. Nusret Mayın Gemisi de o süreçte deniz savaşlarında muazzam bir görev yaptı."