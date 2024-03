Capcom, Mart ayında iki dijital yayın etkinliği düzenleyecek

Microsoft, New York Times'a karşı yapay zeka telif davasında savunma sundu

Microsoft, New York Times tarafından açılan ChatGPT telif davası için mahkemeye dilekçe sundu. Microsoft, New York Times'ı yapay zekanın haberciliği öldüreceği gibi bir hayale kapılmakla suçladı. New York Times ise OpenAI'nin izinsiz olarak ChatGPT-4 eğitiminde haberlerini kullandığı gerekçesiyle telif davası açtı. Microsoft, mahkemeden bu davanın ret edilmesini istedi ve New York Times'ın iddialarını abartılı ve altı dolu olmayan iddialar olarak niteledi.