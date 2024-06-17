Mahsun Kırmızıgül\'ün dizisi geliyor! Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak

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Mucize, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare ve Prestij Meselesi gibi filmleriyle adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül, bu sefer de Güzel Aşklar Diyarı dizisi içi hazırlıklara başladı. Kırmızıgül'ün Kapadokya'da çekilecek olan dizisinin başrol oyuncuları da belli oldu.

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Güzel Aşklar Diyarı dizisi Mahsun Kırmızıgül'ün Murat Tokat'la kurduğu Boyut Film ve başarılı yapımcı Fatih Aksoy'un şirketi MedYapım ile ortak çekilecek. Çekimleri Kapadokya'da yapılacak olan dizinin başrol oyuncuları da Nilsu Berfin Aktaş ve Caner Topçu oldu. Topçu dizide Arhan, Aktaş ise Zeynep karakterini oynayacak. Merakla beklenen dizinin kadrosunda Halil Ergün, Meltem Cumbul, Berkan Şal, Melis Birkan, Özgür Emre Yıldırım ve Ege Kökenli yer alıyor. Dizi, ilerleyen haftalarda Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Yakışıklı oyuncu Cane Topçu son olarak NOW TV'de yayınlanan Şahane Hayatım'da, Nilsu Berfin Aktaş da Korkma Ben Yanındayım dizisinde rol almıştı.