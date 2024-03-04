İsrail \'Hamas\'ı yok etme\' amacına ulaşabiliyor mu?

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail'in Gazze'deki amacının "Hamas'ın idari ve askeri kapasitesini yok etmek olduğunu" söylemişti ve sık sık da Hamas'ı etkisiz hale getirme amacından bahsediyor.

Beş aya yakın süredir devam eden saldırılarda, Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 30 bin Filistinli öldü. İsrail önemli ilerleme kaydettiğini ve "topyekun zafer" için bastırması gerektiğini söylüyor.

Ancak Hamas, askeri kapasitesinden öte bir örgüt. Aynı zamanda siyasi, ideolojik ve sosyal bir hareket. Dolayısıyla İsrail'in Hamas'ı toptan yok etme amacı, gerçekçi ve hatta mümkün mü?

Sahada neler oluyor?

İsrail, Gazze'de Hamas'a ait 24 tugaydan 18'ini yok ettiğini söylüyor ve Gazze'nin kuzeyindeki Hamas'ın askeri yapısının yok edilmesinin tamamlandığını" belirtiyor.

İsrail Ordusu, 7 Ekim 1200 dolayında kişiyi öldürdüğü, 250 civarı kişiyi rehin aldığı saldırıyı düzenlediğinde 30 binden fazla savaşçısı olduğunu söylüyor.

İsrail, 13 bin savaşçıyı öldürdüğünü iddia ediyor ve Netanyahu Şubat başında "20 binden fazla teröristi, Hamas'ın savaş gücünün yarısınan fazlasını öldürdük" demişti. BBC bu verileri bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı ve İsrail Ordusu, kullandıkları yöntemin detaylarını açıklama isteğimizi karşılıksız bıraktı. İsrail ve Gazze'den gelen sayılar birbiriyle çelişiyor ve Gazze Sağlık Bakanlığı ölenlerin 9 bin kadarının aralarında sivillerin de bulunduğu, yetişkin erkekler olduğunu söylüyor.

Hamas'ın Siyasi Bürosu BBC'ye yaptığı açıklamada İsrail'in iddialarını reddetti ve askeri kanadının Gazze'nin "tüm bölgelerinde kuvvetle" faaliyet gösterdiğini söyledi. İsrailli Haaretz gazetesi de Hamas'ın bazı tugaylarını yeniden oluşturmaya başladığı haberini yaptı.

Jane's Defence Weekly dergisinin Ortadoğu Editörü Jeremy Binne Hamas'ın "çok kolay bir şekilde saflarına yeni savaşçılar katabildiğini ve bunun büyük olasılıkla meseledeki en önemli veri olmadığını" belirtti.

İsrail'deki Reichman Üniversitesi'nin Uluslararası Terörle Mücadele Enstitüsü'nden emekli Albay Miri Eisin ise İsrail'in Hamas'ın "komutanlarını öldürdüğünü, silah depolarını bulduğunu Hamas'ın yer altındaki terör sistemini sistematik bir şekilde havaya uçurduğunu" söylediğini kaydediyor.

Ancak Binnie, Hamas'ın tünel sisteminin "daha önce tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu" ve İsrail'in bu tünelleri tamamen yok etmek için "daha uzun bir yol kat etmesi gerektiğini" söylüyor ve "rehinelerin buralarda tutuluyor olması riskinin çabalarına darbe vurduğunu" kaydediyor.

Binnie ayrıca, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde de operasyonlarının "tam bir etkisiz hale getirmeden çok, açık uçlu, devam eden bir baskı sürecine benzediği" izlenimini verdiğini aktarıyor.

İsrail'in "tamamen çarpıtılmış" olduğunu söylediği Uluslararası hukuku ihlal suçlamaları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın, soykırım iddialarına ele almasına karşın, Netanyahu İsrail'in devam etmesi ve kalan Hamas tugaylarını etkisiz hala getirmesi gerektiğini belirtiyor.

İdeolojiyi etkisiz hale getirmek mümkün mü?

Hamas, çoğu Batılı ülke tarafından bir "terör" örgütü olarak görülüyor ve bir çoğu da Hamas liderlerinin hala İsrail'in yok edilmesi çağrısı yaptığına işaret ediyor. Ancak Hamas, Arap dünyasının bazı kesimlerinde bir direniş hareketi olarak görülüyor. Örgüt, 2006'da yapılan seçimleri kazanması ve rakibi El Fetih'i 2007'de şiddet kullanarak bölge dışına atmasından bu yana, Gazze'yi yönetiyor.

Gazze Şeridi, o zamandan bu yana hem İsrail hem de bir ölçüde Mısır tarafından abluka altında tutuluyor ve her iki ülke de bunu güvenlik adına yaptıklarını söylüyor.

Filistinli örgütler, son 20 yılda Gazze'den İsrail'e binlerce roket fırlattı. Bazen de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçleriyle yaşanan çatışmalara misilleme olarak.

Avrupa Dışilişkiler Konseyi'nden Ortadoğu uzmanı Hugh Lovatt, ;Hamas için "Sadece askeri bir hareket ya da sadece siyasi bir hareket değil" diyor.

Lovatt "Bu ideoloji yok edilemeyecek. Özellikle de İsrail'in silah gücüyle" diye konuşuyor.

Lovatt, örgütün İsrail'e silahlı direnişine desteğin "özellikle şimdi, Filistinlilerin kendi kendilerini yönetme hakkını elde etmek için herhangi bir siyasi ufuk olmadığını hissettiğinde yankı bulduğunu" söylüyor

Batı Şeria'daki Arap Amerikan Üniversitesi'nden Dr. Amjad Ebu El Ezz de, çoğu Filistinli'nin "bir gelecek göremediklerinden" Hamas'ı desteklediğini anlatıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, kariyerinin büyük bir bölümünde bir Filistin devletinin kurulmasına karşı çıktı. Netanyahu bu tutumunu güvenlik kaygılarıyla, Hamas'ın İsrail'i tanımayı reddetmesiyle açıklıyor. Ancak partisi Likud'daki ve aşırı sağcı koalisyon hükümetindeki bir çok kişi de Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin İsrail'e ait olduğuna inanıyor.

İsrailli barış yanlısı grup Peace Now'a göre geçen yıl, Batı Şeria'da rekor sayıda yerleşim inşa edilmesi onaylandı.

2023'te Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından en az 81'i çocuk 507 Filistinli öldürüldü ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Bürosu'nun (OCHA) kayıtları tutmaya başladığı 2005'ten bu yanaki en kanlı yıl oldu.

BM ayrıca, Batı Şeria'daki Filistinlilerin saldırılarında 36 İsrailli'nin öldüğünükayıtlara geçirdi.

Buna ek olarak, El Fetih'in elindeki Filistin Yönetimi'ne karşı büyük bir öfke var. Birçok Filistinli, Filistin Yönetimi'nin yolsuzluklara bulaştığını ve İsrail işgaline karşı zayıf kaldığına inanıyor.

Dr. Ebu El Ezz 7 Ekim'den önce Gazze'deki Filistinlilerin abluka altında, "büyük bir hapishanede" yaşadıklarını düşündüklerini, Batı Şeria'dakilerin de Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına, toprak ilhakına ve işsizliğe öfkeli olduklarını söylüyor.

Ebu El Ezz, Filistin toplumunun büyük bir bölümünün gençlerden oluştuğunu ve barış süreci olmadığı için, "diğer partilerin Filistinli gençlere gösterecek her hangi bir şeyleri bulunmadığını" anlatıyor.

"İşgal sürdükçe, katliamlar, ölümler sürdükçe, birçok insan Hamas'ın söyledikerini dinleyecek, çünkü umut arıyorlar" diyor.

Hamas'a verilen destek ne durumda?

Gazze'deki Filistinlilerin 7 Ekim'den sonra ödedikleri büyük bedele karşın, geçen yıl sonlarında yapılan bir araştırma, Filistinlilerin Hamas'a verdiği desteğin arttığını ortaya koydu.

Batı Şeria'daki 750 ve Gazze'deki 481 kişiyle yapılan ankete göre Batı Şeria'da Hamas'a destek Eylül ayında % 12 civarındayken, Aralık'ta % 42'ye yükseldi.

Anketi gerçekleştiren Batı Şeria merkezli Siyaset ve Anket Araştırma Merkezi'nden Dr. Halil Şikaki, Hamas'a verilen desteğin genelde çatışma dönemlerinde arttığını, ancak bu son artışın "çok büyük" olduğunu vurguladı.

Şikaki, anket yapıldığı dönem İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması yapıldığını, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların salındığını anlatıyor.

Bu durumun da, Hamas'ın Filistin amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı şiddetin "çok etkili olduğunu" düşündürmüş olabileceğine vurguluyor.

Dr. Şikaki, yerleşimcilerin saldırıları ve Filistin Yönetimi'nin savaşa tepkisine duyulan öfkenin de Hamas'a desteği artırdığını ifade ediyor.

Gazze'de ise durum farklı. Hamas'a destek % 38'den % 42'ye çıktı ve bu artış, anketin hata payı içinde.

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını düzenlemekte haklı olduğunu düşünenlerin oranı Gazze'de % 57 düzeyindeyken, Batı Şeria'da bu oran % 82 oldu.

Şikaki "Hamas'ın bu savaşla ilgili kararlarının ceremesini çekenlerin Hamas'a çok daha eleştirel baktığı açık" diyor.

Şubat başına dek Gazze'de görev yapan BBC gazetecileri de, Hamas'a yönelik hoşnutsuzluğun arttığına dair işaretlerden bahsediyordu.

Bazı Gazzeliler sevdiklerinin ölümünü, İsrail güçlerinin evlerini yıkması ve açlık nedeniyle Hamas'a öfke duyduklarını söylüyordu.

Ayrıca, Gazzelilerin Hamas'ı açıkça eleştirmekten kaygı duydukları da söyleniyordu.

Yeni bir savaşçı kuşağı mı?

Dr. Ebu El Ezz, Gazze'deki bir çok gencin "İsrail ve işgale karşı nefretle dolu olduklarına" inanıyor.

"Bence sonraki kuşaklar intikam almak için bu askeri örgütlere katılacaklar. Çünkü ailelerini kaybettiler, çocukları kaybettiler, annelerini, çocuklarını, kardeşlerini yitirdiler."

Ancak Albay Eisin, Hamas'a daha fazla destek verileceği kaygılarının, askeri hedeflerden uzaklaştırmaması gerektiği gröüşünde.

7 Ekim saldırılarının "korkunçluğuna, aşırılığına ve gaddarlığına" dikkat çeken Eisin, "Zaten çok radikalleşmiş haldeler" diyor.

"Bu yüzden bizim tepkimiz öncelikle bu kabiliyetlerini yok etmek olmalı. Bu ideolojiyi zaten olduğundan daha da kötü bir hale getirmeyecektir" diye konuşuyor.

Ancak Dr. Şikaki "Büyük bir savaş, peşinden barış gelirse gençlerin silaha sarılması anlamına gelmeyebilir" diye ekliyor.

Savaştan sonra ne olacak?

Netanyahu, savaş sonrası İsrail'in "silahtan arındırılmış" bir Gazze'deki güvenlik kontrolünü ucu açık bir şekilde elinde tutacağı ve İsrail'e düşman gruplarla bağlantısı olmayan Filistinlilerin yöneteceği bir savaş sonrası planı belirledi.

Albay Eisin, Hamas'ın daime "bir tür varlık göstereceğini" söylüyor, ancak İsrail'in "örgütün büyük bölümünü, tehdidi" yok edebileceğine de inanıyor.

Lovatt ise "Hamas'ı gerçekten marjinalize etmek ve zayıflatmanın tek yolu, siyasi bir yolun yaratılmasıyla olur" diyor.

Ancak iki devletli çözüme giden yol karamsar görünüyor.

Netanyahu geçtiğimiz günlerde X'teki açıklamasında, "İsrail'in tüm Batı Ürdün bölgesindeki güvenlik kontrolünden ödün vermeyeceğini söyledi ve bu da bir Filistin devletiyle çelişiyor" dedi.

Bu, İsrail'in başlıca müttefiki ABD'yle de açık bir çelişki anlamına geliyor.

Biden yönetimi, İsrail'in Gazze'yi uçu açık işgaline devam etmemesi gerektiğini söyledi. Statükoya gerçek bir alternatif olmadığı için şiddetin daha da artması riski devam ediyor.

Binne "İsrailliler'in bir zafer günü yaşayacağını düşünmüyorum. Hamas'ı zayıflatabilirler ama asıl mesele savaştan sonra Hamas'ın geri dönmesini nasıl önleyeceğiniz" diyor.

Katkıda bulunam: Heather Sharp