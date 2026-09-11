Kenan Doğulu ve Beren Saat\'ten yeni villa kararı: 3 milyon dolarlık ev arıyorlar

Kenan Doğulu ile Beren Saat'in Malibu sahilindeki 2,5 milyon dolarlık villası, Ocak 2025'te Los Angeles'ta çıkan büyük yangında kül olmuştu. Yangında çiftin evinin yanı sıra Kenan Doğulu'nun stüdyosu, özel kayıtları, 15 gitarı, Beren Saat'in gelinliği ile çok sayıda sanat eseri de yok olmuştu. Sigorta ödemesini alan ünlü çift, yeni bir ev için harekete geçti.

YANGINDA EVLERİNİ VE DEĞERLİ EŞYALARINI KAYBETTİLER

Los Angeles'taki büyük yangın, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in Malibu sahilindeki villasını da etkiledi. Yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki ev tamamen yanarken, çiftin yıllar boyunca biriktirdiği çok sayıda değerli eşya da yangında kullanılamaz hale geldi.

Doğulu'nun yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki stüdyosu, özel kayıtları ve dünyaca ünlü müzayedelerden topladığı 15 gitarı yangında kül oldu. Beren Saat'in gelinliği ile yaklaşık 50 heykel ve tablo da kaybedilen eşyalar arasında yer aldı.

SİGORTA ÖDEMESİNİ ALDILAR

Yangının ardından başlatılan sigorta sürecinin tamamlanmasıyla çift, evleri için sigorta ödemesini aldı. Ancak bu gelişmenin ardından Kenan Doğulu ve Beren Saat'in yeni bir karar verdiği öğrenildi.

KÜL OLAN VİLLAYI YENİDEN YAPTIRMAYACAKLAR

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre çift, yanan villanın bulunduğu yerde yeni bir ev inşa ettirmekten vazgeçti. Bunun yerine farklı bir bölgede yeni bir villa satın almaya karar veren Doğulu ve Saat, arayışlarını Hollywood'a çevirdi.

3 MİLYON DOLARDAN BAŞLAYAN VİLLALARA BAKIYORLAR

Dünyaca ünlü isimlerin yaşadığı Hollywood bölgesinde ev arayışına giren çiftin, fiyatı 3 milyon dolardan başlayan lüks villaları gezdiği belirtildi.

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in beğendikleri ev konusunda karar vermelerinin ardından satış işlemlerini gerçekleştirmek üzere harekete geçeceği öğrenildi.