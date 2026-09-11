Erdoğan'dan 'Büyük Türkiye Mutabakatı' çağrısı: Cephe siyasetinden tamamen kurtulmalıyız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de katıldığı AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin terör prangalarından kurtularak kardeşliğini güçlendirmesi gerektiğini belirten Erdoğan, siyasette kutuplaşma yerine diyalog ve ortaklaşma çağrısı yaptı. Erdoğan, "Türkiye'yi istismar siyasetinde olduğu gibi, sat iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız" dedi.

"SULARI TERSİNE AKITAMAZSINIZ"

Türkiye'nin yarım asırlık terör sorunundan kurtulmasının önüne geçilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Erdoğan, farklı kimliklere sahip 86 milyon vatandaşın ortak bir gelecek etrafında buluşması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, "Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki, ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız" ifadelerini kullandı.

Türk, Kürt, Arap ve Laz ayrımı yapmadan 86 milyonun huzur, refah ve güven içerisinde geleceğe yürümesi gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin yanı sıra bölgede ve dünyada barış, istikrar ve demokrasinin hakim olması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BÖYLE BİR SİYASET BİÇİMİNE TAHAMMÜLÜ YOKTUR"

Dünyanın kritik bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, siyasetin de bu dönemin şartlarına uygun şekilde değişmesi gerektiğini ifade etti.

Siyasetin yalnızca hamaset, hakaret ve polemik üzerinden yürütülemeyeceğini belirten Erdoğan, "Merkezinde insan olmayan, dürüstlük olmayan, eser ve hizmet üretme kaygısı olmayan bir siyasetin de ne ülkeye ne de millete hayrı gelmez" dedi.

Erdoğan, siyasetin kişisel kariyer ve çıkar aracı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık iddialarını da eleştirdi.

"CEPHE SİYASETİNDEN KURTULMALIYIZ"

Muhalefetle siyasi farklılıkların korunabileceğini ancak Türkiye'nin ortak meselelerinde diyalog kurulması gerektiğini söyleyen Erdoğan, daha uzlaşmacı bir siyaset anlayışına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Görüş ayrılıklarını, siyasi farklılıklarını korurken diyalog zeminini güçlendirecek, hizmette ve eserde yarışı esas alacak, millî menfaatler söz konusu olduğunda ortaklaşacak daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

"BÜYÜK TÜRKİYE MUTABAKATI"

Erdoğan, bir süredir dile getirdiği "Ankara merkezli siyaset" çağrısının temelinde de bu anlayışın bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin ortak meselelerinde siyasi farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Mesele Türkiye olduğunda, mesele demokrasimiz olduğunda, Türk milletinin ezelî ve ebedî kardeşliği olduğunda bir araya gelmemize engel teşkil etmemelidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Büyük Türkiye mutabakatı" ifadesinin 86 milyonun birlik, beraberlik ve kader ortaklığını temsil ettiğini belirterek, "Aynı idealler etrafında kenetlenmesidir" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASI BAŞLADI"

Konuşmasında AK Parti'nin 25 yıllık siyasi geçmişine de değinen Erdoğan, partisinin hizmet ve eser odaklı siyaset anlayışını sürdüreceğini söyledi.

Türkiye'nin ekonomi, savunma sanayii, sağlık, teknoloji, tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda güçlü bir zemine ulaştığını belirten Erdoğan, bu zemin üzerinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasının başladığını ifade etti.