12 Nisan itibarıyla Amazon Prime Video'da erişime açılan Fallout dizisi, sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Bu popülariteyi kullanmak isteyen Amazon ise izleyicileri sevindiren haberi verdi. Dizinin ikinci sezonunun hiç bekletmeden çekileceğini doğruladı.
Fallout ikinci sezonu için ilk açıklama
Amazon Prime Video, Fallout dizisinin ikinci sezon için ilk onayı verdi. Popüler Fallout serisine dayanan yapım, kısa sürede büyük ilgi uyandırarak Prime Video'da rekor kırmayı başardı. Sekiz bölümlük ilk sezon, serinin hayranları tarafından da beğenildi.
Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla ikinci sezon resmi olarak duyuruldu. Raporlara göre Fallout, yayınlandıktan sonra Amazon'un en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Buna göre Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden bu yana en büyük küresel izleyici kitlesini yakalamayı başardı.
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Nükleer savaş sonrası hayatta kalan insanların mücadelesini konu alan oyun serisi, oldukça eski serilerden biri. Buna göre Fallout post-apokaliptik rol yapma oyunu tarafından ilk defa 1997 yılında karşımıza çıktı. Interplay'in geliştirdiği daha sonra Bethesda'nın satın aldığı oyun serisi Fallout 3 ve Fallout: New Vegas ile önemli bir yere geldi. Yine Fallout 4 ise serinin gelmiş geçmiş en iyi oyunu sayılıyor. Seriye 2018 yılında eklenen online Fallout 76 ise ilk çıktığı dönemde büyük eleştiriler aldı.
Kaliforniya eyaleti, bu popülariteyi kullanmak isteyerek 25 milyon dolarlık bir vergi indirimi taahhüdünde bulundu. İkinci sezon çekimlerinin Los Angeles'ta yapılmasıyla birlikte dizinin maliyetleri bir hayli düşmüş olacak.
Son Dakika › Teknoloji › Amazon Prime Video, Fallout Dizisinin İkinci Sezonunu Onayladı - Son Dakika
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