Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi final yapıyor - Son Dakika
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Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi final yapıyor

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Ay Yapım'ın NOW TV için çektiği ve Çağatay Ulusoy'un ekrana döndüğü Gaddar dizisi, 20 bölümle ekran macerasını tamamlayacak. Dizide Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar başrollerde yer alırken, İbrahim Çelikkol da konuk oyuncu olarak yer aldı.

20.05.2024 07:35  Güncelleme: 08:02
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Ay Yapım'ın NOW TV için çektiği ve Çağatay Ulusoy'un ekrana döndüğü Gaddar dizisinden kötü haber geldi. Usta isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi önümüzdeki günlerde final yapacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur ve Üç Kuruş'un yönetmeni Sinan Öztürk'ün çektiği, Hürer Ebeoğlu'nun ise yazdığı dizi, 20 bölümle ekran macerasını bitirecek. Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ı başrollerinde buluşturan, İbrahim Çelikkol'un da konuk oyuncu olarak yer aldığı dizi 7 Haziran akşamı ekrana veda edecek.

Çağatay Ulusoy'un dizisi Gaddar final yapıyor
Çağatay Ulusoy'un dizisi Gaddar final yapıyor
Çağatay Ulusoy'un dizisi Gaddar final yapıyor
Çağatay Ulusoy'un dizisi Gaddar final yapıyor
Çağatay Ulusoy'un dizisi Gaddar final yapıyor
Çağatay Ulusoy\'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi final yapıyor

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Son Dakika Magazin Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi final yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce: Kısır döngü ,biri biter diğeri başlar . Bütün diziler bir birinin aynısı . 1 0 Yanıtla

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