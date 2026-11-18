Kobra Murat, bu kez sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Gerçek adı Murat Divandiler olan sanatçı, geçirdiği ameliyatların kendisini yorduğunu anlatırken ölüm korkusu yaşadığını da itiraf etti. Ünlü ismin ailesine ilişkin dilekleri ise açıklamalarının en duygusal bölümünü oluşturdu.

"13 TANE AMELİYATLIYIM, ÇOK YORULUYORUM"

İstanbul'un Balat semtinde yaşayan, terzilik ve şarkıcılık yapan Kobra Murat, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin konuştu. Renkli kıyafetleri, altına olan düşkünlüğü ve gösterişli yaşamıyla tanınan sanatçı, bu kez hayatının zorlu bir döneminden söz etti. Bugüne kadar 13 ameliyat geçirdiğini açıklayan Kobra Murat, yaşadığı yorgunluğu ve ölüm düşüncesini dile getirdi. "Öleceğim gibi de geliyor" diyen sanatçı, sağlık durumunu şu sözlerle anlattı: "Çok kötüyüm yavrum. 13 tane ameliyatlıyım, çok yoruluyorum. Allah derman veriyor. Çok arkadaşlarımı da kaybettim. Ölümlü dünya. Bak, pancar gibi oldum."

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Sağlık sorunları nedeniyle zorlandığını anlatan Kobra Murat, kendisine destek olan sevenlerine de seslendi. Yaşadığı sıkıntılara rağmen inancından güç aldığını ifade eden sanatçı, dua isteğinde bulundu. Kobra Murat, "Allah yardım ediyor, dualarınız benimle olsun inşallah." diyerek sevenlerinden kendisini dualarında unutmamalarını istedi.

"TORUNUMUN EVLENDİĞİNİ GÖREYİM"

Kobra Murat, açıklamasında ailesiyle ilgili en büyük dileklerinden birini de anlattı. Hayatının geri kalanında torununun mutluluğuna tanıklık etmek istediğini söyleyen sanatçı, torununun düğününü görmeyi arzuladığını dile getirdi. Sanatçı, bu isteğini şu sözlerle ifade etti: "Torunumun evlendiğini göreyim. Bu kadar yapmış olduğum emeklerin, mükâfatların sonunu göreyim inşallah. Yollarda ölmeyeyim, sahnelerde ölmeyeyim."

Ölüm korkusunun yanı sıra geride nasıl bir iz bırakmak istediğine de değinen Kobra Murat, insanların kendisini neşeli ve sevimli kişiliğiyle hatırlamasını istedi. Gösterişli kıyafetleri ve kendine özgü tarzıyla tanınan sanatçı, hayatını kaybettikten sonra nasıl anılmak istediğini şu sözlerle anlattı: "Hep dualar eden, renkli kişilikli, sevimli, Noel Baba gibi, Şirin Baba gibi bir insan olarak hatırlasınlar beni."