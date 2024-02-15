DP Genel Başkanı Uysal\'dan yerel seçimde İmamoğlu ve Yavaş\'a destek kararı

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili kararlarını açıklayan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara ve İstanbul'da aday çıkartmayacaklarını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini söyledi.
Millet İttifakı'nın mayıs seçimlerinden sonra dağılmasıyla İstanbul'da hemen hemen tüm muhalif partiler aday çıkarttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çabalarına rağmen; İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Grubu adaylarını açıkladı. Bu süreçte kararını açıklamayan Demokrat Parti'den de duyuru geldi.
NOW TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara ve İstanbul'da aday çıkartmayacaklarını söyledi.
Uysal, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da destek açıklamalarını yineledi. Gültekin Uysal, "Mansur Başkanım; Moğol İstilasından buyana Ankara'nın uğradığı en büyük yağma hareketine son vererek 5 yıl önce Ankara'nın üzerindeki kara örtüyü kaldırmayı başardınız; daha nice güzel hizmetleri Başkentimizin Şehremini olarak yapacağınızdan eminiz!" ifadelerini kullandı.
Uysal, İstanbul için de, "Bu 5 yıla baktığımızda, Demokrat Parti olarak İstanbul halkı için en doğrusunun, bu kritik seçim sürecinde Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte mücadele vermek olduğuna kanaat getirdik. Sayın başkanımızla yine birlikte ve aynı ahenkle çalışacağımıza inancımız tamdır. Hayırlısıyla ikinci döneminde birlikte çok daha büyük başarılara imza atmak temennisiyle Ekrem Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız" dedi.
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