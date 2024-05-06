Kavgayı ayırmak isteyen polis memuruna kafa attı - Son Dakika
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Kavgayı ayırmak isteyen polis memuruna kafa attı

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Bornova ilçesinde meydana gelen kavgayı ayırmak için olay yerine gelen Motosikletli Polis Timi'nde görevli polis memurları, saldırıya uğradı. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, saldırganın kasklı bir polis memuruna kafa atması ile arbede yaşandığı anlar yer alıyor. Saldırgan gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan polis memurları şikayetçi oldu.

06.05.2024 07:55  Güncelleme: 08:32
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İzmir'in Bornova ilçesinde,kavga eden 2 kişi arasında gerginlik çıktı. Olaya müdahale etmek için giden Motosikletli Polis Timi'nde görevli bir polis memuru ise E.O.D. adlı kişinin saldırısına uğradı. Polis memuruna kafa attıktan sonra yumruklamaya çalışan saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

KAVGA EDEN KİŞİ POLİSLERLE GERGİNLİK YAŞADI

Saat 01.00 sıralarında Bornova Küçükpark Meydanı'nda iki kişi arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, kavga eden iki kişiyi ayırdı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 25 yaşındaki E.O.D. ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Kavgayı ayırmak isterken saldırıya uğradı! Polis memuruna kafa atıp yumruklamaya çalıştı

POLİSE KAFA ATIP YUMRUKLA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Polis ekiplerine zorluk çıkartan E.O.D., gözaltına alınacağı sırada yanında bulunan kasklı Motosikletli Polis Timi'nde görevli bir polis memuruna kafa attı. Saldırının ardından şüpheliye müdahale edilirken ortalık bir anda karıştı. E.O.D. daha sonra ise polis ekiplerine yumruk atmaya çalıştı.

Kavgayı ayırmak isterken saldırıya uğradı! Polis memuruna kafa atıp yumruklamaya çalıştı

POLİS MEMURLARI SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan E.O.D. polis merkezine götürüldü. Saldırıya uğrayan polis memurları ise şikayetçi oldu. Kavgadan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Kavgayı ayırmak isterken saldırıya uğradı! Polis memuruna kafa atıp yumruklamaya çalıştı
Kavgayı ayırmak isteyen polis memuruna kafa attı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kavgayı ayırmak isteyen polis memuruna kafa attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan: Kanunların acil değişmesi lazım, millet yaklaşanı vuruyor, bizde adamı dövüyorlar ve adli kontrol şartı ile serbest, sonra yalandan bir mahkeme, hadi yallah. Korku olmadığı için eşkiyalar her istediğini yapıyor, ne zaman büyük bir olay olacak, ünlü birine veya siyasetçiye dokunacak o zaman hemen ayaklanıp kanun değiştiriyorlar, demek ki biraz uğraşsanız olacak. 14 1 Yanıtla

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