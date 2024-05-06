Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı fikirde birleşti - Son Dakika
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Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı fikirde birleşti

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Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Maçın 33. dakikasında Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon ise büyük tartışma yarattı. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, bu pozisyonu değerlendirdi ve pozisyonun net bir penaltı olduğu konusunda hemfikir oldu.

06.05.2024 09:12  Güncelleme: 09:17
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.

33. dakikada Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumlayan Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, Icardi'ye yapılan hareketin penaltı olduğu yönünde görüş belirtti.

İşte o yorumlar;

Deniz Çoban: Şimdi şuradan duralım şunu söyleyelim; bu top, kime daha yakın? Futbol oyun kurallarına göre kimin kontrolünde? Bu top, Icardi'ye daha yakın. Yerden süzülerek geliyor ve Icardi'nin kontrolünde. Icardi de o topa göre kendini ayarlamış, destek ayağını koymuş ve diğer ayağını da topa vuracak şekilde savurmuş. Önündeki savunmacı, şut atacağını düşünerek önüne blok koymaya çalışıyor. Arkadan gelen savunmacı ise top onu uzak olduğu için, top onun kontrolünde olmayı bırakın topla oynama şansı da olmadığı için bir tane metot deniyor. Icardi'nin artık topa doğru savurduğu ayağı durdurmak maksadıyla savrulan ayağın önüne ayağını uzatıyor ve Icardi'nin savurduğu ayak da ona çarpıyor. Icardi'nin savurduğu ayak da ona çarpıyor ve iki ayağının arasına sıkışarak Icardi yere düşüyor. Benim açımdan bu; tartışmasız, çok açık bir penaltı.

Bülent Yıldırım: Şuradan da gösterelim. Icardi, tam topa vuracakken İbrahim, sağ kramponu uzattı. Topla oynama şansı sıfır. Tek amacı rakibin vuruşunu engellemek. Zaten dikkatli bir müdahale değil. Oyun alanında her oyuncunun istediği yere basma ve istediği gibi yer alma şansı var. Ancak burada... Şu anda top Mauro Icardi'nin... Sağ ayağını bastı, şut atacak. İbrahim ne yapıyor? 12 numara bakalım. O ayağı oraya topa müdahale etmek için değil, rakibi bozmak için koydu. 14 numarada bir ihlal yok. Bu uzattığı ayak, hem sol ayağının topla buluşmasını engellerken aynı zamanda sağ kramponu da Icardi'nin sağ ayağına da değdi. İki ayağına birden değdi. Bu pozisyon, bence de bir penaltı.

Bahattin Duran: Geliyor, İbrahim'in ayağıyla Icardi'nin sağ ayağı buluşuyor fakat şimdi burada İbrahim, risk aldı mı? Aldı. O ayağını öyle uzattıktan sonra Icardi, tam topa vurmaya hazırlanırken ayağını soktu, topla oynadı diyelim tamam. Topla oynayamadığında Icardi'nin sol ayağıyla topa vurmasını engellemenin de karşılığı... O yüzden bende penaltı. Sağ ayaktaki darbe, yetersiz olduğu için ben de VAR'ın müdahale etmemesini anlıyorum. Yani topa vurdurmamış. İbrahim, risk almış. Topa vursaydı bunları konuşmuyor olacaktık. VAR müdahalesinin olmamasını da anladık.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Galatasaray, Sivasspor, beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı fikirde birleşti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Akkaya: tüm lig takımlarına duyurulur.. ceza sahasında icardiye her türlü faulü yapabilirsiniz..sonuçta kimse görmüyor.. 0 0 Yanıtla

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