Ekonomi Koordinasyon Kurulu\'ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz

Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı sonra yapılan yazılı açıklamada, EKK'da ekonomi politikalarının ve yapısal reform gündeminin eşgüdüm içerisinde daha etkin uygulanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldığı vurgulanırken yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme beklendiği belirtildi.

İSTİHDAMDA TARİHİ YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞILDI

Ekonominin yol haritası olan On İkinci Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programı'nda (OVP) belirlenen eylemlerin kararlılıkla uygulandığı ve olumlu sonuçların alındığı ifade edilen açıklamada, "Bu kapsamda; cari açıkta düşüş, uluslararası kaynak girişlerinde artış, rezervlerde güçlenme ve risk göstergelerinde iyileşme görülmektedir. İşgücü piyasasındaki güçlü görünüm korunurken, istihdamda tarihi yüksek seviyeye ulaşılmış ve işsizlik oranı tek haneli seviyelerde seyrini sürdürmüştür" ifadeleri kullanıldı.

"YILIN İKİNCİ YARISINDA YILLIK ENFLASYONDA BELİRGİN BİR GERİLEME BEKLİYORUZ"

Ekonomide dengelenme ve güçlenen finansal istikrar enflasyonla mücadelemize destek olunduğu bildirilen açıklamada,

"Öncelikli hedefimiz olan fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine yönelik para politikasındaki sıkı duruşun maliye ve gelirler politikası ile desteklenmesiyle yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz. Ekonomide dengelenme ve güçlenen finansal istikrar enflasyonla mücadelemize destek olmaktadır. Mali disiplinin güçlendirilmesi amacıyla 13 Mayıs 2024 tarihinde detaylarını kamuoyu ile paylaştığımız 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' ile kamuda harcama kontrolü ve tasarrufların artırılması, yatırımların öncelikli alanlara yönlendirilmesi ile dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlanması beklenmektedir. Programımızın temel sac ayaklarından olan yapısal reformlar ana gündemimizi oluşturmaktadır. Katma değerli üretime, nitelikli yatırımlara ve yüksek teknoloji ihracatına sağladığımız destekler, yapısal reformlarla birlikte sürdürülebilir büyümeyi destekleyecektir" denildi.

Bugün gerçekleştirelen EKK toplantısı ise şu konular ele alındı:

"OVP'de takvimlendirilmiş ve 2024 yılı ilk yarısında tamamlanması öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama değerlendirilerek çalışmaların hızlandırılmasına karar verilmiştir. OVP'de reform düzenlemeleri kapsamında öngörülen 81 eylemden 2024 yılı ilk çeyrek itibarıyla 20 tanesi tamamlanmıştır. Takvimi yaklaşan diğer eylemlere ilişkin çalışmalarda da önemli mesafe kaydedilmiştir. OVP'de öncelikli reform alanlarımız arasında yer alan tarımsal üretim planlaması ve yeni destek modeli detaylı olarak istişare edilmiştir. Model ile gıda arz güvenliğine yönelik stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenerek üretim planlaması yapılacaktır. Ayrıca, tarımsal üretimde ve su kullanımında destekleme modelinin yanı sıra yeni teknolojilerin kullanımı ile verimliliğin artırılması ve yurt içinde üretimin geliştirilmesine yönelik atılması gereken ilave adımlar değerlendirilmiştir."